Kılıçdaroğlu, Sokak Ekonomisi Çalıştayı’na katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Simit satan da 754 lira yatıracak, milyar dolarlık ihaleler alan da, dolarla geçimini sağlayan kişi de 754 lira sosyal güvenlik primi yatıracak. Sokak ekonomisi aktörlerinin yüzde 90’ının sosyal güvencesi yok. Türkiye sosyal bir devlet değil aslında. Unuttuğumuz temel kavram sosyal devlet kavramıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emek Büroları tarafından düzenlenen “Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı”na katıldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, “Karnımız çok acıktığında bir yerde midye, çiğ köfte alıp yiyebiliyoruz ama bu insanlar nasıl geçiniyor, hayata nasıl tutunuyor asıl düşünmediğimiz konu bu. Bu insanların sorunları var. Bu insanlar hayata tutunmaya çalışıyor. Bunların tamamını aslında görüyoruz ama o perdenin arkasında neler oluyor, onların günlük yaşamlarında neler oluyor onları bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bu toplantıyı yaparak görünmüyoruz denilen kesimi görünür kılmak istedik”

“Hepimizin görevi, özellikle siyasetçilerin görevi bizim göremediğimizi söylediğimiz bu kesime biraz daha yakından bakmaktır” diyen Kılıçdaroğlu, “Bu kesimin sorunlarıyla ilgilenmektir. Akşam arkadaşlar bana bir not gönderdiler. Sokak ekonomisi diyoruz, hocalarımız ciddi ciddi araştırmalar yapmışlar. Bütün dünyada bu konu gündemdedir şu veya bu şekilde ama çok popüler değildir. Bunu arka planda tartışmaya özen gösteririz. Ama bunu görünür kılmak unvanında halk sözcüğü olan bir parti için zorunluydu. Bugün biz bu toplantıyı yaparak görünmüyoruz denilen kesimi görünür kılmak istedik” açıklamasında bulundu.

Sokak çalışanları ve aktörleri ile hortumcu piyasa ekonomisi ve aktörleri konusunda oturup bir çalışma yaptığını aktaran Kılıçdaroğlu, 13 madde halinde siyah ve beyaz olarak bu iki kesim arasındaki farkı saydı.