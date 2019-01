Kılıçdaroğlu: Sokak kabadayısının diliyle Türkiye'yi kimse tehdit edemez

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye tweetiyle ilgili "Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kimse tehdit edemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, egemen güçlerin lütfuyla kurulan bir devlet değildir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın, Ankara Ticaret Odası'nda tanıtım toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Ankara'nın kaderini değiştireceklerini ve Ankara'nın 21'inci yüzyılın kendinden söz ettiren en görkemli başkenti olacağını söyledi. Belediye başkanı arkadaşlarından 3 talebi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin emeği ile oynamayacağız. Çalışan herkesin iş güvencesi Sayın Yavaş olacak. Hiç kimsenin işine son verilmeyecek. Biz, yani sosyal demokratlar her kuruşun hesabını millete vermeyi onurlu bir görev kabul ederiz; çünkü harcanan her para milletin parasıdır ve millete hesap vermek gerekir. Aynı şekilde Mansur Yavaş da harcadığı her kuruşun hesabını milletine ve halkına verecektir. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Sayın Mansur Yavaş da aynı şekilde yol alıyor. Hangi partiden nereden olursa olsun insansa ve sorunları varsa onların sorunlarının çözümü için her türlü çabayı göstereceğiz" dedi.

'BEKLEDİM Kİ EN SERT TEPKİ İKTİDARDAN GELSİN AMA GELMEDİ'

ABD Başkanı Trump'ın "Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" açıklamasını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bekledim ki en sert tepki iktidar kanadından gelsin. Ama en sert tepki gelmedi, bir şeyler yapmaya çalıştılar. Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti'ni hiç kimse tehdit edemez. Hiç kimse şunu unutmasın; Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen güçlerin lütfuyla kurulan bir devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde acı vardır, gözyaşı vardır, milyonlarca şehit vardır. Bu ülkeyi egemen güçlerden koparıp kurmak için, egemen güçlere teslim olmamak için mücadele eden bir Kuvayi Milliye vardı, Kuvayi milliyeciler vardı. Anadolu'nun her köşesinden, her kimlik ve her inançtan insanlar ülkelerinin bağımsızlığı için mücadele etti. Ve bizler onların torunlarıyız. Ve onlar sonra CHP'yi kurdurlar. CHP'li olmak kolay değildir. CHP'li olmak için egemen güçlere karşı inatla, kararlılıkla mücadele etmek gerekir. CHP, avukat odalarında kurulan bir parti değildir. CHP savaş meydanlarında kurulan bır partidir. O nedenle Batı'nın egemen güçleri iktidarı yola getirmek istiyorlar, tehdit edebiliyor."

'EGEMEN GÜÇLERE TESLİM OLMAYACAĞIZ'

'En rahat yönetilen kişilerin egemen güçlerden emir alan kişiler olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "16 yıl Türkiye'yi yönetip 16 yılın sonunda Türkiye Cumhuriyeti'ni tefecilere teslim ederseniz, onlar gelir sizden ensenize vurup ağzınızdan lokmayı alırlar. Bu ülkenin sessiz çoğunluğu bizler, egemen güçlere asla teslim olmayacağız. Teslim olmak ahlakımızda, kitabımızda yoktur" dedi.

'BİZ SANDIK İTTİFAKI YAPACAĞIZ'

Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmediklerini; fakat seçimlere giren milyonlara güvendiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Biz sandık ittifakı yapacağız. Bize her kesim oy verecek; çünkü bizim belediye başkan adaylarımız kimseyi ötekileştirmiyor. Mansur Yavaş önümüzdeki 5 yıl içerisinde Ankara'yı dünyanın merkezi haline getirecek. Yemyeşil bir Ankara'ya hepimiz hazır olacağız. Caddelerinde rahat yürüdüğümüz aydınlık bir Ankara'ya hepimiz kavuşacağız" dedi.

YAVAŞ: KAVGAYA GELMEDİK

Ardından konuşan Mansur Yavaş, kavgaya, çatışmaya, husumete gelmediklerini ifade ederek "Tam tersine; kardeşliğimizi pekiştirmeye, Ankara’mızı yaşanılır kılmaya, huzurlu ve sağlıklı bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. 1 Nisan’da yeni bir sabaha uyandığımızda, ülkemizin siyasi başkenti Ankara’mız, huzurun da başkenti olmaya başlayacaktır. Çünkü bizler, nefret dilini kendimizden uzak tutacağız. Sevgi ekip, sevgi biçeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan, 5,5 milyon Ankaralıyla birlikte bu şehri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız" dedi.

'LİYAKAT VE EHLİYETİ EN BÜYÜK KRİTER OLARAK GÖRECEĞİZ'

31 Mart akşamı seçimi kazandığında kendini asla zafer kazanmış saymayacağını vurgulayan Yavaş, "Bu savaş değil ki. Ne zaferi? Kime karşı zafer? Demokrasilerde kaybeden olmaz. Biz bu seçimi, Ankara halkının bize sadece 5 yıl için verdiği, görevlendirdiği hizmet etme yetkisi olarak göreceğiz. Oy veren, vermeyen bütün Ankaralılara adil ve eşit hizmet vermeyi; izzet, şeref ve kul hakkının gereği sayacağız. Kim olursa olsun, karşımızdakini herhangi bir partinin taraftarı olarak değil, bütün kimliklerden bağımsız, sadece ve sadece insan olarak göreceğiz" diye konuştu.

‘EKMEKLE OYNAMAK BİZE YAKIŞMAZ’

Belediye çalışanlarının tümünü mesai arkadaşı olarak göreceğini söyleyen Yavaş, "Alnının teriyle üreten, emek veren belediye personelimizin, herhangi birini kişisel nedenle işten çıkarmayacağız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Ekmekle oynamak bize yakışmaz. Geçen dönemde bunlar çok konuşuldu. Biz yine sözümüzü verdik. İşçilere şimdiden mesajlar gidiyor 'Gelince sizleri işten çıkaracaklar' diye. 2014 yılındaki seçimden sonra sadece bana destek oldukları için bin kadar işçiyi Ramazan’a 1 gün kala işten çıkardılar, ben kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım, bu Mansur Yavaş’ın sözü" dedi.

'ANKARA'NIN BİR TANE STADI YOK'

Ankaragücü’nün Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmesi ve Gençlerbirliği’nin yeniden Süper Lig’e dönmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarının altını çizen CHP’nin adayı Yavaş, "Ankara’nın doğru dürüst bir stadı yok. Ankaragücü ve Gençlerbirliği dışarıda maç yapmak zorunda kalıyor. Ankara’da 25 yıldır milli maç yok. Ben ‘Ankara’yı marka kent yapacağım’ dediğim zaman, ‘zaten marka’ diyorlar. Böyle marka mı olur bir tane stadı yok" dedi.

'MAKAM ARAÇLARINI AZALTACAĞIZ'

Belediye başkanlığı görevine başladığında ilk icraatının makam araçlarını azaltmak ve kalan araçların çakar lambalarını sökmek olacağını açıklayan Yavaş, henüz seçim olmadan bir vaadinin gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Geçen hafta televizyona çıktığımda ASKİ’nin bütçesini gösterip, Ankara Belediyesi'nin sudan 1 milyar lira kar ettiğinden ve önemli ölçüde indirim yapacağımdan bahsetmiştim. Ses kulaklarda kaybolmadan, 1 hafta geçmeden Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 30’luk indirim gerçekleştirdi ve fiyatları sabitledi. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

