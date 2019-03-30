Kılıçdaroğlu son mitingini yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yarın sandıklara gidip oyumuzu kullanacağız. Tahrikler, saldırılar yapabilirler. Gayet sakin olacağız. Bütün bunları büyük bir sükunetle geçiştireceğiz. Akşam Allah'ın izniyle, sizlerin takdiriyle Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını alacak." dedi.

Yerel seçimler öncesinde son mitingini 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bir bahar rüzgarı estireceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Siyasete girdiğim tarihten bu yana bu kadar düzeysiz bir seçim sürecini hiç yaşamadım. Ne kadar bel altı vuruşlar, iftiralar varsa hepsini gördük." ifadelerini kullandı.

"Ne yaparlarsa yapsınlar güneş balçıkla sıvanmıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu ülkeye hizmet için yolumuza devam edeceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla bunun mücadelesini vereceklerini söyledi.

Herkesten, yarın sabah sandıklara giderek Millet İttifakı'na oylarını vermelerini isteyen Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Mansur Yavaş'a her türlü iftiranın atıldığını ancak seçilmesi halinde Yavaş'ın Ankara'yı iyi bir şekilde, ayrım yapmadan yöneteceğini vurguladı.