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Kılıçdaroğlu: Sorumlu, Merkez Bankası Başkanı değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2019 16:34 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Çetinkaya'nın, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmasıyla ilgili, "Sorumlu, Merkez Bankası Başkanı değildir.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Çetinkaya'nın, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmasıyla ilgili, "Sorumlu, Merkez Bankası Başkanı değildir. Bu ülkenin kalkınma planı yoktu. Elektriğe, suya, yağa, ete, süte zammı Merkez Bankası Başkanı mı yaptı?" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisince düzenlenen grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de sorunların çözümü ve değişimi için adresin CHP olduğunu, partisinin kimseyi ötekileştirmediğini savundu. Türkiye'de 82 milyonu kucaklayacak iktidara ihtiyaç olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Çiftçinin, emeklinin, esnafın derdi var. Bunları çözme kapasitesine sahibiz. Yeter ki siyaseti zenginleşme aracı olarak kullanmayın. İnsana hizmet istiyoruz. Birilerinin cebine değil, vatandaşa hizmet etmek istiyoruz. Hiç kimsenin inancı, kimliği, yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirilmesini istemedik. Bu amaçla güzel başarıların altına imza attık" diye konuştu.
'ODTÜ GÖZ BEBEĞİMİZ'
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) dün yaşanan 'yurt' gerginliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlerin şiddeti değil tartışmayı istediğini söyledi. Ülkeye saygınlık kazandıran kurumların başında üniversitelerin geldiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"ODTÜ bizim göz bebeğimiz. Hepimiz gençliğimizi yaşadık. Onlara hoşgörülü yaklaşmak lazım, anlamak lazım. Onların söylemlerine kulak kabartmamız lazım. 'Buraya 1500 kişilik yurt yapacağız, dışarıdan adam getireceğiz' diyorlar. 'Ağaçları keseceğiz' diyorlar. Gençler de buna itiraz ediyor. Biber gazı, coplar; doğru değil. Bunlar geleceğimiz, yarının mimarı, mühendisi, akademisyeni olacak. Olay büyüyünce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, rektöre telefon açıyor, 'Ben size yurt yapacağım, ODTÜ'ye bağışlayacağım' diyor. Çankaya Belediye Başkanı'mız gidiyor, 'Kaçak yapı'. Buradan sayın rektöre sesleniyorum. Öğrencilerinizi dinleyiniz, öğrenciler nitelikli öğrencilerdir. Benden ve senden daha iyi dünyayı sorgulayan çocuklarımızdır. Onlar bizim evlatlarımız. Mansur başkanın sesine kulak verin; öğrenciler nereye yurt istiyorsa öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan yurdu size verecek. Öğrencilerin burnu kanamasın, istiyoruz. Biz kavgadan, kinden, öfkeden yana değiliz. Üniversiteler, bilgi üreten kurumlardır; şiddet olmaz."
SETA RAPORUNA TEPKİ
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı'nca (SETA) yayımlanan 'Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları' adlı raporda, gazetecilerin fişlendiğini öne süren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"SETA' diye bir kurum var, bir rapor yayımladı. Bu rapor medya tarihimizin yüz karası raporlarından biridir. Siz gazeteciyi fişlerseniz gazeteciyi ötekileştirirseniz doğru haberi kimden alırsınız? 'SETA' dediğimiz kuruluş iktidardan beslenen bir kuruluştur. Gazeteciler Sendikası bu raporla ilgili suç duyurusunda bulundu. Gazeteci; halkın gözü, kulağı ve sesidir. SETA aracılığıyla gazetelerinden atılanları suçlar noktaya geldiler. Böyle bir rapora ihtiyaç var mıydı? Bu SETA'nın araştıracağı başka bir şey yok muydu? Bu gazeteciler, çok çalışkan ve yetkin gazeteciler. Bu gazeteciler kendi gazetelerinde niye çalışamadılar? Bunları araştır."
'SENİN HİÇBİR HEDEFİN TUTMADI'
Murat Çetinkaya'nın, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmasını da değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sorumlu, Merkez Bankası Başkanı değildir. Bu ülkenin kalkınma planı yoktu, daha dün geldi. Söylediğin hedeflerin hiçbiri tutmadı. Elektriğe, suya, yağa, ete, süte zammı Merkez Bankası Başkanı mı yaptı? İğneden ipliğe zammı sen yaptın. Sorumlu kim? Merkez Bankası Başkanı. Yemezler kardeşim, kusura bakma. 'Faizi indirmedi, diye Merkez Bankası Başkanı'nı aldık' diyor. Gecikme faizi yüzde 78 arttı. Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldın; ama gecikme faizlerini sen artırdın. Beyefendi senin hiçbir hedefin tutmadı, sen o koltukta nasıl oturacaksın?" dedi.

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