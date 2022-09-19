Kılıçdaroğlu sosyal medyadan duyurdu! 'Birer maaş ikramiye verilecek'

Seçimler yaklaşırken çarpıcı çıkışları ve vaatleriyle gündemdeki yerini koruyan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Bir kez daha söylüyorum" diyerek maaş ikramiyesi vaadini de açıkladı.

"TÜM GAZİLERİMİZE MİNNET VE ŞÜKRANLARINIMI SUNUYORUM"

Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'e 'Gazi' unvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük bir fedakarlık gösteren tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, Gaziler Günü'nü kutluyorum.

"BİR KEZ DAHA SÖYLÜYORUM"

Bir kez daha söylüyorum, 18 Mart Şehitler Günü'nde şehit yakınlarına ve 19 Eylül Gaziler Günü'nde malul gazilere birer maaş ikramiye verilmesini sağlayacağız. Ayrıca eğitimden barınmaya, sağlıktan istihdama kadar birçok sorunu biz çözeceğiz."

(AA)

