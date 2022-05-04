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Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı! İşte elektriksiz geçen 7 gün...

04.05.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturalarına gelen zamları protesto etmek amacıyla 3 aylık faturalarını ödemeyen ve elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi ve eşinin 7 günlük elektrik kesintisinde yaşadıklarına ait kısa bir film paylaştı.

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı! İşte elektriksiz geçen 7 gün...

Elektrik faturalarına gelen yüksek zamların ardından faturalarını ödememe kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Nisan'da elektriği kesilmişti. Elektriği kesilen abonelere destek amacıyla eşiyle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalan Kılıçdaroğlu'nun 28 Nisan'da fatura borçlarını ödemesi sonrası elektrikleri yeniden açılmıştı.

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Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu, kendisi ve eşinin 1 hafta boyunca elektrik kesintisinde yaşadıklarına ait kısa bir film paylaştı. Paylaşımında Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer verdi:

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"Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım. Halkımızı aydınlığa çıkarma yoludur bu. Yedi karanlık gecede, mücadelemin sıradaki adımlarını düşündüm. Kolay olmayacak biliyorum. Ama şunu da herkes bilsin: Vatanı satanlarla mücadele sert olur."


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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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