Kılıçdaroğlu 'Söz veriyorum' diyerek duyurdu: Beş kuruş para alınmayacak, borçları sileceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Nurdağı Eski İslahiye Yolu çadır alanında "Millet Buluşması"nda konuştu. Kılıçdaroğlu, depremde evini, ahırını, dükkanını kaybedenlerden beş kuruş para alınmadan yenilerinin yapılacağını açıklayarak "Depremden etkilenen çiftçi ve esnafların kredi ile faiz borçlarını sileceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"ELİ KOLU BAĞLI KAMU ÇALIŞANLARINI GÖRDÜM"

Bu ülkeye kardeşliği, bu ülkede birlikte yaşamayı sağlamak için yola çıktım. Hepinize kocaman sevgi ve saygı sunuyorum. Efendim, arkadaşlarım başlarken yaşanan dramı anlattılar. Evet, büyük dram yaşadık. Resmi rakamlara göre 50 binin üzerinde can kaybımız var. Hem yaraları sarmak hem de sizinle birlikte olmak için Nurdağı'ndayım. Depremin ikinci günü burdayım. Hava soğuk, akşam saatlerinde diğer illere gittim. Gece saatlerinde Hatay'a gittim. Soğukta enkaz altında kalanları, kurtarmak için insanları gördüm. Eli kolu bağlı kamu çalışanlarını gördüm. Çok acı çekiyoruz 85 milyon aynı acıları yüreğimizde hissettik.

"BİR ÇOCUK AÇSA 85 MİLYON AÇTIR"

Biz güçlüyüz, hep beraber olmalıyız. Bir çocuk açsa 85 milyon açtır. Beraber aynı şarkıları ve türküleri söylemenin yolunu bulmalıyız. Çok kutuplaştık, buradan çıkmanın yollarını bulmalıyız. Söz veriyorum birlikte bütün sorunları aşacağız.

Saraylarda gözüm yok, sizler gibi yaşamak istiyorum, zaten sizler gibi yaşamak istiyorum. Bireysel idealim yok ama bu toplumun ayağa kalkması ve gelişmesi lazım. Orta Doğu'nun ve Akdeniz'in en güçlü ülkesi Türkiye olabilir. Önünde siyasi dışında hiçbir engel yok.

Güveni ve huzuru sağlayacağız, bunu yapmak zorundayız. Siyaset kurumunun halka doğruları söylemesi lazım. Bu olmazsa halkla siyaset arasında ciddi güvensizlik oluşur. Yeni bir Türkiye'yi başlatacağız.

"BEŞ KURUŞ PARA ALINMAYACAK"

Nurdağı'ndan söz veriyorum. 15 Mayıs'tan sonra göreceksiniz, geleceğiz. Saray'da oturmayacağız. Kimin neyi yıkıldıysa yapılacak ve beş kuruş para alınmayacak. Geldiler sizden helallik istediler. Öyle helallik olmaz. Yapılacak ev ve binalardan 5 kuruş para alınmaz, o zaman helallik istenir. Depremden etkilenen çiftçi ve esnafların kredi ile faiz borçlarını sileceğiz.

"HER ÖNÜNE GELEN MÜTEAHHİTİK YAPAMAYACAK"

Müteahhitliği kurala bağlayacağız. Önüne gelen müteahhitlik yapıyor bunun kurallarını getireceğiz her önüne gelen müteahhitlik yapamayacak. Her binanın mutlaka bir kimliği olacak. Vatandaş güven içinde gidecek binasını satın alacak



