Kılıçdaroğlu: Sözcü'ye dava, FETÖ'cüleri güçlendiren bir hareket

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu Sözcü gazetesinin 5 çalışanı hakkında 'FETÖ'ye yardım' iddiasıyla açılan davaya tepki göstererek, ''Sözcü gazetesine karşı yapılan bu hareketi içimize sindiremiyoruz. Bu, FETÖ'cüleri güçlendiren bir harekettir. Bunu da kimse unutmasın" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Sözcü gazetesinin Ankara bürosunu ziyaret etti. Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı ve İnternet Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin hakkında, 'FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme' suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Sözcü'nün Türkiye'nin en genç gazetelerinden bir tanesi olduğunu belirtti.

'SÖZCÜ'YE KUMPAS KURULDUĞUNU BİLİYORUZ'

Sözcü'ye karşı kumpas kurulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Sözcü; Cumhuriyet'e ve Atatürk devrimlerine bağlı, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletine bağlı, kadın ve erkek eşitliğine inanan, insan haklarına inanan ve bütün haksızlıklara karşı çıkan ve bu amaçla her gün onları satın alan milyonların sözcüsüdür. Genç olmasına karşın bütün haksızlıklara karşı direnç gösteren ve geniş kitlelerin sözcüsü olan Sözcü gazetesine karşı bir kumpasın kurulduğunu biliyoruz. Haksız suçlamaların da yapıldığını biliyoruz. Beni de derinden üzen yargının içerisinde bulunduğu durum. Adalet dağıtması gereken bir kurum eğer adaletsizlik dağıtıyorsa ve adalete olan güveni temelden sarsıyorsa hepimizin oturup düşünmesi lazım" diye konuştu.