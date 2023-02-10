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Kılıçdaroğlu SPK'ya yüklendi! 'Dönüşte istifasını isteyeceğim'

10.02.2023 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan SPK'ya yüklendi. "SPK konusunda verdiğim sözü unutmadım" diyen Kılıçdaroğlu, "Deprem bölgesine dönmem gerekiyordu. Dönüşte SPK'ya gidip başkanının istifasını isteyeceğim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu SPK'ya yüklendi! 'Dönüşte istifasını isteyeceğim'

Deprem bölgesinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada SPK'ya yüklendi. Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki ziyaretinin ardından SPK Başkanı'nın istifasını isteyeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"SPK konusunda verdiğim sözü unutmadım. Ancak deprem bölgesine dönmem gerekiyordu. Dönüşte SPK'ya gidip başkanının istifasını isteyeceğim. Ayrıca bölgedeki küçük yatırımcının zararının hemen tazminini ve tüm küçük yatırımcılar için zarar tespit soruşturması talep edeceğim."


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SPK Kemal Kılıçdaroğlu

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