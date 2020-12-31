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Kılıçdaroğlu 'Süleyman Girgin' sorusunu yanıtsız bıraktı

31.12.2020 19:00 | Son Güncelleme:
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Kılıçdaroğlu 'Süleyman Girgin' sorusunu yanıtsız bıraktı

Muğla Ula'da geçen temmuzda vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babası, davadan vazgeçmesi için kendisine telefon açan milletvekilinin CHP'li Süleyman Girgin olduğunu açıklamıştı. Konu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. CHP Lideri, "Buna yanıt verdim zaten" diyerek soruyu yanıtsız bıraktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Kent Ormanı'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na, Sarıyer'deki ziyareti sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

Pınar Gültekin'in babası: CHP milletvekili Süleyman Girgin davadan vazgeçmemi istediPınar Gültekin'in babası: CHP milletvekili Süleyman Girgin davadan vazgeçmemi istedi

Ziyaret sonrasında Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen Pınar Gültekin'in babasının davadan vazgeçmesi için "Bana vaz geç diyen CHP'li Süleyman Girgin oldu" sözleriyle ilgili olarak sorulan soruya, "Buna yanıt verdim zaten" dedi. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları ise "Soru alamayacağımızı belirttik" dedi. (DHA)

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