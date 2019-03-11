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KILIÇDAROĞLU SULTANGAZİ'DE HALK BULUŞMASINDA KONUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 20:24 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Sultangazi'de düzenlenen, "Halk Buluşması"nda konuştu.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Sultangazi'de düzenlenen, "Halk Buluşması"nda konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sultangazi Belediye Başkan adayı Haluk Bozkurt ve milletvekilleri eşlik etti.
Yunus Emre Mahallesi'nde düzenlenen "Halk Buşuması"ında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Her harcamalarını, size yaptıkları her hizmeti ben de sizler gibi takip edeceğim. Bakacağız, halka gerçekten hizmet ediyorlar mı. Halk için çalışıyorlar mı. Halk için mücadele ediyorlar mı. Halkı mağdur etmek değil onları memnun ediyorlar mı. Bunları yapabiliyorlarsa ben de sizler gibi diyeceğim ki, bu ilçenin belediye başkanı benim de belediye başkanım olacak. Türkiye'nin belediye başkanı olacak bunlar. Yaptıkları hizmetler Türkiye'nin her tarafında konuşulacak, anlatılacak. Bunun da ben size sözünü veriyorum." dedi.

"HER KURUŞU DOĞRU HARCADIĞIMIZ İÇİN KİMSEYE MUHTAÇ DEĞİLİZ"
Belediye başkanlarının halkın parasını harcadıklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, “Belediye Başkanları halkın parasını harcarlar. Dolayısıyla belediye başkanlarının harcadıkları her kuruşun hesabını vermesi lazım. Hükümetten para gelmezse belediye hizmet veremez diye propaganda yapıyorlar. Buna sakın inanmayın. İzmir Büyükşehir Belediyesi geliri var mı var. Harcama yapıyor mu yapıyor. Aydın var mı var. Diğer belediye başkanlarımız var. Hatay var. Bize ait Büyükşehir belediyelerinde gayet hizmet götürüyoruz. Kimseye de muhtaç değil aslında. Her kuruşu doğru harcadığımız için. Her kuruşu yerinde harcıyoruz." diye konuştu.

"ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİME SESLENİYORUM"
Kılıçdaroğlu, “Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Milliyetçilik bizim altı okumuzdan birisidir. Milliyetçilik kimlik üzerinden yapılmaz. Milliyetçilik vatanseverliktir. Bayrağımızı seviyoruz. Memleketimizi seviyoruz. İnsanımızı seviyoruz. Hep beraber yaşamak istiyoruz. İster doğu, ister batı, ister kuzey, ister güney ne olursa olsun 82 milyonla beraber huzur içinde yaşamak istiyoruz. Fabrikaları sattılar. Sümerbank'tı, Etibank'tı, Tekeldi. Ne buldularsa sattılar. Ne bulduysa sattılar. Şimdi silah fabrikasını, tank palet fabrikasını Katar ordusuna sattılar. Özellikle ülkücü kardeşlerime sesleniyorum! Bana dünyada bir örnek gösterin. İster Rusya, ister Çin, ister Amerika, ister Güney Kore, ister Afrika'nın bütün devletleri. Dünyanın hangi ülkesinde bir devlet kendi silah fabrikasını bir başka devletin ordusuna satmıştır?" şeklinde konuştu.

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