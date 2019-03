Kılıçdaroğlu Sultangazi'de halk buluşmasında konuştu

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Sultangazi'de düzenlenen, "Halk Buluşması"nda konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sultangazi Belediye Başkan adayı Haluk Bozkurt ve milletvekilleri eşlik etti.

Yunus Emre Mahallesi'nde düzenlenen "Halk Buşuması"ında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Her harcamalarını, size yaptıkları her hizmeti ben de sizler gibi takip edeceğim. Bakacağız, halka gerçekten hizmet ediyorlar mı. Halk için çalışıyorlar mı. Halk için mücadele ediyorlar mı. Halkı mağdur etmek değil onları memnun ediyorlar mı. Bunları yapabiliyorlarsa ben de sizler gibi diyeceğim ki, bu ilçenin belediye başkanı benim de belediye başkanım olacak. Türkiye'nin belediye başkanı olacak bunlar. Yaptıkları hizmetler Türkiye'nin her tarafında konuşulacak, anlatılacak. Bunun da ben size sözünü veriyorum." dedi.

"HER KURUŞU DOĞRU HARCADIĞIMIZ İÇİN KİMSEYE MUHTAÇ DEĞİLİZ"

Belediye başkanlarının halkın parasını harcadıklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, “Belediye Başkanları halkın parasını harcarlar. Dolayısıyla belediye başkanlarının harcadıkları her kuruşun hesabını vermesi lazım. Hükümetten para gelmezse belediye hizmet veremez diye propaganda yapıyorlar. Buna sakın inanmayın. İzmir Büyükşehir Belediyesi geliri var mı var. Harcama yapıyor mu yapıyor. Aydın var mı var. Diğer belediye başkanlarımız var. Hatay var. Bize ait Büyükşehir belediyelerinde gayet hizmet götürüyoruz. Kimseye de muhtaç değil aslında. Her kuruşu doğru harcadığımız için. Her kuruşu yerinde harcıyoruz." diye konuştu.