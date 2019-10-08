Kılıçdaroğlu, Suriye ve Irak tezkeresine 'evet' diyeceklerini açıkladı

Trump bağırıyor, 'Ekonomini darmadağın' yapacağım diyor, ne göre diyor Londra'da bir avuç tefeciyi biliyor. Bunun sorumlusu kim? Eğer Türkiye'yi tek başına yönetiyorsan, sorunların kaynağı sensin. Sizler 'Vergi verin' dediler, vergi verdiniz. Fabrikaları sattılar, arsaları sattılar, kullandılar. 420 milyar dolar borç aldılar 17 yılda. O yüzden Trump biliyor ekonomide neyin zayıf olduğunu. Türkiye Cumhuriyeti devletini hiçbir güç tehdit edemez. AK Parti'nden tık yok, niye?

Devlette liyakat kalmadı, her şeye 1 kişi karar veriyor. Esnafın, çiftçinin derdini dinleyen yok. Sarayda herkesin işi tamam, birden fazla maaş alıyorlar. 82 milyonun verdiği vergiler birisinin cebine akıyorsa, birileri krallar gibi yaşıyorsa o ülkede sorun vardır. Türkiye nasıl arpalık haline getirildi, önümüzdeki hafta size raporunu açıklayacağım.

Faiz geldi, yükseliyor faizler. Zamlar yağmur gibi. Vatandaş bu zulme layık mı? Önümüzdeki seçimlerde vatandaşımız gerekli dersi verecek. Millet et yiyemez noktaya geldi. Vergiyi tabana yayacağız dediler, zamları tabana yaydılar.

"ORTADOĞU'DA DEBELENEN BİR TÜRKİYE VAR"

Suriye'yle dost olalım dedik, kavga etmenin manası yok dedik. Bizim inanç, akrabalık bağlarımız var. Neden kavga ediyoruz biz? Suriye ile Irak ile İran ile Türkiye bir araya gelip Ortadoğu'yu barış havzası haline getirebiliriz. Rusya ve ABD'den talimat alıyorlar. En ağır hakaretler yapılıyor. Ağır hakaretleri duyuyorlar, koşa koşa ABD'ye gidiyorlar. Bir taraftan bir tarafa savruluyorlar. Savrulan bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Suriye'den kim karlı çıktı? AK Parti'ye oy veren ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim, kim karlı çıktı? ABD ve Rusya. Kim zararlı çıktı, en büyük zararı Türkmenler gördü. Şimdi Ortadoğu bataklığı içinde debelenen bir Türkiye var. 24 saat içinde Emevi Camisi'nde namaz kılacaklardı, Ortadoğu bataklığına saplandılar.