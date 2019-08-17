Kılıçdaroğlu: Suriyelilere değil onları buraya getirenlere kızın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriyelilere neden kızıyorsunuz? Bunları getirenlere kızacaksınız. Onları getirene, siyasi iktidara ders vereceksiniz. 40 milyar dolar para harcadık" dedi.

Partisince Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, Suriyelilerin kamplarda tutulmamasını eleştirdi ve "Bu 40 milyar doları harcadık, şimdi başımızda YPG/PKK belası var. Senin ne işin var Suriye'de? Dış politikada kan davası olmaz. Dolayısıyla Suriye yönetimiyle iş birliği yapılması lazım. Mısır ile barışılması lazım" diye konuştu.

İl başkanlarına yerel yönetim hedeflerini açıklayan CHP lideri, "İlk hedefimiz, yerel yönetimlerde başarı elde etmek ve bunu sonrasında Türkiye'ye yaymak. Türkiye'nin bütün gerçeklerini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı da eleştirdi.

Hükümetin zam teklifini beğenmediği için greve gidebileceklerini söyleyen Atalay, yenilenen zam teklifini kabul etmesinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk ile düzenlediği basın toplantısında mikrofonu eliyle kapatarak "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapatalım böyle" demiş, sesin kameralar tarafından kaydedilmesi sonrası eleştirilmişti.