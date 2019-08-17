HABER

Kılıçdaroğlu: Suriyelilere değil onları buraya getirenlere kızın

17.08.2019 15:16 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriyelilere neden kızıyorsunuz? Bunları getirenlere kızacaksınız. Onları getirene, siyasi iktidara ders vereceksiniz. 40 milyar dolar para harcadık" dedi. Partisince Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, Suriyelilerin kamplarda tutulmamasını eleştirdi, Suriye yönetimiyle iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu: Suriyelilere değil onları buraya getirenlere kızın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriyelilere neden kızıyorsunuz? Bunları getirenlere kızacaksınız. Onları getirene, siyasi iktidara ders vereceksiniz. 40 milyar dolar para harcadık" dedi.

Partisince Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, Suriyelilerin kamplarda tutulmamasını eleştirdi ve "Bu 40 milyar doları harcadık, şimdi başımızda YPG/PKK belası var. Senin ne işin var Suriye'de? Dış politikada kan davası olmaz. Dolayısıyla Suriye yönetimiyle iş birliği yapılması lazım. Mısır ile barışılması lazım" diye konuştu.

İl başkanlarına yerel yönetim hedeflerini açıklayan CHP lideri, "İlk hedefimiz, yerel yönetimlerde başarı elde etmek ve bunu sonrasında Türkiye'ye yaymak. Türkiye'nin bütün gerçeklerini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı da eleştirdi.

Hükümetin zam teklifini beğenmediği için greve gidebileceklerini söyleyen Atalay, yenilenen zam teklifini kabul etmesinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk ile düzenlediği basın toplantısında mikrofonu eliyle kapatarak "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapatalım böyle" demiş, sesin kameralar tarafından kaydedilmesi sonrası eleştirilmişti.

Kılıçdaroğlu, Atalay için "Türk-İş Genel Başkanı'nın görevi, işçinin hakkını arama yoludur. Sendikaların olmasının nedeni, işçinin hakkını aramaktır. Bir sendikanın genel başkanı işçinin alın terini pazarlarsa ona 'sendikacı' denilmez" dedi ve ekledi:

"Üstelik görüşmeyi daha önce kapalı kapılar arkasında yapmış. Sendika başkanı, kendi aylığını açıklasın. Ben işçinin hakkını arıyorum. Emeğe değer verdiğim için arıyorum. Sendikanın genel başkanı, işçinin alın terini pazarlıyor."

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Roma Metin Çetin'i 3 milyon euroya Gençlerbirliği'nden transfer ettiRoma Metin Çetin'i 3 milyon euroya Gençlerbirliği'nden transfer etti
Otopsi sonucu: Epstein kendisini astıOtopsi sonucu: Epstein kendisini astı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Aracın üzerinde binlercesi vardı'

'Aracın üzerinde binlercesi vardı'

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Sudan'da Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı

Kriz sona erdi! İmzalar atıldı

Son dakika: ABD'den 'güvenli bölge' açıklaması

ABD'den flaş 'güvenli bölge' açıklaması

Trump'tan Cammu Keşmir için diyalog çağrısı

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Kıbrıs'ta 'Maraş' gerilimi!

'Maraş' gerilimi: Hayal aleminden çıkın

Milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'ın ölüm sebebi belli oldu

Milyarder iş adamı Epstein'ın ölüm sebebi belli oldu

ABD'den İran gemisine yakalama kararı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.