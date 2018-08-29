Kılıçdaroğlu: Tam bir borç batağı içindeyiz (1) 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi Toplantısının açılışında konuştu. Ekonomiye ilişkin Kılıçdaroğlu, "Tam bir borç batağı içindeyiz. Sadece borçları ödemek için borçlanmıyoruz. Aldığımız borçların faizini ödemek için de borçlanıyoruz artık. Hesapsız, kitapsız, basiretsiz bir yönetim Türkiye'yi teslim almış durumda. Osmanlı'nın Lale Devrini yaşıyoruz altlarında arabalar. Hovardalığa devam ediyorlar. 'Seçimleri erkene alalım ekonomi kötüye gidiyor' bu işi kurtaralım. Şimdi, patlak verdi. 'Amerikalı Papaz varmış da' o nedenle kriz çıkmış yok efendim bizde kriz zaten vardı. Şimdi borç almak için Katar'ın kapısını çalmaya ve yalvarmaya başladı. Yeni emirleri Katar'dan mı alacaksın?" diye konuştu.
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Nursima KESKİN /ANKARA (DHA)
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