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Kılıçdaroğlu ‘Tek Adamı Rejimini’ Hedef Aldı

25.06.2019 15:31 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partili, ülkücü, Saadet Partili, HDP’li seçmenlere teşekkür ederken bir demokrasi destanı yazıldığını dile getirdi

Kılıçdaroğlu ‘Tek Adamı Rejimini’ Hedef Aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partili, ülkücü, Saadet Partili, HDP’li seçmenlere teşekkür ederken bir demokrasi destanı yazıldığını dile getirdi.

CHP lideri, ‘‘İstanbul’da seçim sonucunu hazmedemediler, bin bir türlü iftira attılar. Oyları çaldılar dediler? Nerede bu hırsız? Seçimi yenileme kararı alınınca kimi çevreler, ‘boykot edin’ dedi, kimileri de beklediler ki CHP’liler sokaklara dökülsün, cam çerçeve indirsin. Biz sağduyulu davrandık. Bu milletin vicdanına, ferasetine güvendik. 16 milyon İstanbullu bir siyaset destanı yazdı. Bu destan CHP’nin değil demokrasiye susayanların destanıdır. İstiyorlarsa yine YSK’ya gitsinler, dilekçe yazsınlar. Vallahi itiraz etmeyeceğim. Yine seçime gideceğim Vatandaş, cumhurbaşkanının tarafsız olmasını istiyor. 800 bin kişi bu mesajı verdi. ‘Cumhurbaşkanı taraflı mı olmalı tarafsız mı olmalı?’ referandumuna hazırızTüm partilere açık çağrımdır, vatandaşın bu beklentilerini karşılamak için biz her şeye hazırız. Getirin kanun, tek adam rejimini kaldıralım. Güçlü bir demokratik sistem kuralım’’ diye konuştu.

Akşener: ‘‘Maskeler düştü, bir belediye başkanlığı adına teröristin ayağına gittiler’’

Erdoğan’dan önce Meclis Grubu’nda konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde dile getirdiği hükümet eleştirilerini daha da yükselterek devam ettirdi.

Akşener, “Milletimiz iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu 23 Haziran’da bir kez daha ilan etmiştir. Bu seçimin kazananı hepimiziz ama az sayıda kaybedeni de olmadı değil. Onlar; mesela İstanbulumuza ihanet edenlerdir, şehri betona gömenler, İstanbul'dan haksız rant elde edinenlerdir, çalışmadan şehri haraca bağlayanlardır. İllet zillet diyerek gerçeğimizi perdelemek istediler. Çiftçimizi, esnafımızı, bakkalımızı teröristlikle itham ettiler. İstanbul’a mitil atacağını söyleyenler bir baktık ki mitili İmralı’ya atmışlar. Maskeler düştü. Bir belediye başkanlığı adına teröristin ayağına gittiler. Bir cumhurbaşkanı televizyonda yarım saat bir terörist başının mektubunu şerh etti. Teröristi yerli ve milli ilan ettiler. 'Beka beka' dediler takaya binip İmralı’ya gittiler” dedi.

Akşener: AK Parti için ‘winter is coming’

Tek adam rejimi ve Öcalan’la görüşmeyi son verilmesini talep eden İyi Parti lideri, hem kabine değişikliğine hem de liderler zirvesine sıcak bakıyor.

Akşener, “Milletimiz kavgayı bırakıp mutlu olmak istiyor. Tek adam rejiminin bir yıl içinde iflas ettiğini gördük. Yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanmasına son verilmeli. Tek adam modeliyle Türkiye yönetilemiyor, yönetilemez. Türkiye’nin acilen normalleşmeye ihtiyacı var. Terörist başıyla görüşmeler derhal sonlandırılmalı. Yeni bir açılım, saçılım sürecine kesinlikle teşebbüs edilmemeli. İftiracı İçişleri Bakanı, millete hakaret eden Tarım Bakanı ve Ekonomi Bakanı derhal görevden alınmalı. Masallar karın doyurmuyor Sayın Erdoğan. Liyakatli bir ekibi ekonominin başına getirin, bizi dinleyin. Türkiye'nin düze çıkması için Sayın Erdoğan’ı partiler arası bir mutabakat arayışına davet ediyoruz. Ben bunlara kulak asmam diyorsanız bilin ki AK Parti için o malum beste çalınıyor, kış geliyor, yani ‘winter is coming’ ’’dedi.

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