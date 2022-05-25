Kılıçdaroğlu tek tek sıraladı! 'Gelince ilk yapacağımız iş...'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Düzce'de Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. "'Şu CHP hep eleştirir hiç önermez' derler" diyen Kılıçdaroğlu, "Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sesi duyulmayanların sesi olduk" ifadelerini kullandı.

"6'LI MASAYA BAKTIĞINDA HERKES KENDİNDEN BİR PARÇA GÖRÜYOR"

Kılıçdaroğlu, "'İyi de gelince ne yapacaksınız' diye sorabilirsiniz" diye konuşan Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize bazen 'Altı benzemez' diyorlar. Evet doğru 6 ayrı partiyiz ama altımız insan hakları, demokrasi, sosyal devlet konusunda aynı şeyi düşünüyoruz. Her insan 6'lı masaya baktığında kendisinden bir parçayı orada görüyor."

"İLK YAPACAĞIMIZ İŞ..."

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şunları söyledi:

"İlk yapacağımız iş bir genelge ile devletteki bütün israf kapılarını kapatacağız. Niye 13 uçağım olacak benim bir tane yetmiyor mu? Daha buna benzer dünya kadar israf var, bunları önleyeceksin kuralını koyacaksın. Bakanlık binasını boşaltıp gidip kiraya çıkıyorlar. Niye kiraya çıkıyorsun sen?

"Yapacağımız önemli üçüncü iş ise Merkez Bankası'nın başına hem iç hem dış piyasalarda güven verecek bir ismi getireceğiz.

Devlet yönetmek aslında çok kolay bir iştir. Dünyanın en kolay işlerinden biridir. Diyeceksiniz ki 'Nasıl olur?' Devlette herkesin görevi kanunla belirlenmiştir. Liyakat sistemini bozarsanız devlette çürüme başlar o zaman."

