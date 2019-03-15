HABER

Kılıçdaroğlu Tekirdağ’da müzeleri gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 20:08 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yaptırılan müzeleri gezdi.

Tekirdağ’da vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yaptırılan müzeleri gezdi. Müzeden çıkıp vatandaşların evine konuk olan Kılıçdaroğlu ikram edilen çayı içti.
31 Mart seçimleri kapsamında Tekirdağ’da mitinge katılarak vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tekirdağ’ın tarihi açısından oldukça büyük önem taşıyan ve yaklaşık bin 500 fotoğrafın yer aldığı Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nun müze ziyareti sırasında Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat Kılıçdaroğlu’na eşlik ederek müze hakkında bilgi verdi.
Ziyaret sonrasında Kılıçdaroğlu bir evin avlusunda bekleyen vatandaşlara misafir oldu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu ikram edilen çayı içti. Vatandaşların ikram ettiği çayı içtikten sonra ev sakinlerine teşekkür ederek evden ayrılan Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Nazım Hikmet’in mahpushane arkadaşı Ressam İbrahim Balaban’ın Süleymanpaşa Belediyesine bağışladığı tabloları ve kişisel dokümanlarından oluşan Ressam İbrahim Balaban Müzesini ziyaret etti. Başkan Eşkinat müze hakkında Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdi.
Kılıçdaroğlu müze ziyaretlerinde, müzelerin içinde bulunan eserleri tek tek inceleyerek Tekirdağ tarihi açısından başarılı çalışmalar olduğunu söyledi.
Ziyaret sonrasında Kılıçdaroğlu Başkan Eşkinat’a çalışamlarında başarılar dilerken, Başkan Eşkinat’a Kılıçdaroğlu’na tablo hediye etti.

Kılıçdaroğlu Tekirdağ’da müzeleri gezdi

Kılıçdaroğlu Tekirdağ’da müzeleri gezdi

Kılıçdaroğlu Tekirdağ’da müzeleri gezdi

Kılıçdaroğlu Tekirdağ’da müzeleri gezdi

Kılıçdaroğlu Tekirdağ’da müzeleri gezdi

Kılıçdaroğlu Tekirdağ’da müzeleri gezdi

Kılıçdaroğlu Tekirdağ’da müzeleri gezdi

Kılıçdaroğlu Tekirdağ’da müzeleri gezdi

Kılıçdaroğlu Tekirdağ’da müzeleri gezdi

Kılıçdaroğlu Tekirdağ’da müzeleri gezdi

Kılıçdaroğlu Tekirdağ’da müzeleri gezdi

Kılıçdaroğlu Tekirdağ’da müzeleri gezdi

Kılıçdaroğlu Tekirdağ’da müzeleri gezdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

Erdoğan'dan Gazianteplilere müjde

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

CHP'li milletvekilinin ayakkabıları kayboldu, terlikle cenaze namazı kıldı

CHP'li vekile camide büyük şok! Hoca anons yaptı ama...

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal böyle ortaya çıktı

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Ortadaki adamın karısı hangisi?

Ortadaki adamın karısı hangisi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.