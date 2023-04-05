Kılıçdaroğlu 'teklif yaptık' demişti! İnce hemen karşılık verdi: Bana hiçbir teklif yapılmadı

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerine gün gün yaklaşıyor. 6 Şubat depreminin yaralarının sarılmaya başlanmasıyla beraber gözler tamamen seçimlere çevrildi. 14 Mayıs'taki kritik seçimlerde 4 aday yarışacak. YSK'nın adayları resmi olarak açıklamasıyla beraber en çok tartışılan isim Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olmuştu. İnce'nin Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekileceği söylentileri yayılmıştı. İnce bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında yaptığı açıklamalar ise tartışmaları yeniden alevlendirdi.

KILIÇDAROĞLU: İNCE'YE TEKLİF GÖTÜRDÜK

Habertürk ekranlarında Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, İnce'yle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memleket Partisi ziyaretinde değil ama öncesinde İnce'ye teklif götürdüklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı. O gün buluştuğumuzda ise bir teklif olmadı. Bana göre biz üzerimize düşen görevi yaptık. Karşı tarafı suçlamam herkesin iradesine saygı duymam gerekiyor. Muharrem Bey bizim grup başkan vekilliğimizi yaptı haksız bir eleştiri yapmak istemem. Büyük bir ihtimalle 4 adayla gidilecek. Birinci turda bu iş biter." ifadelerini kullandı.

İNCE'DEN JET YANIT

Sosyal medyayı en aktif kullanan siyasilerden biri olan Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun canlı yayındaki sözlerinin ardından hemen bir açıklama yaptı.

Kendine herhangi bir teklif gelmediğini belirten İnce paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır.

