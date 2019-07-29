MEHMET TOSUN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Türkiye genelinde "teşekkür ziyaretleri"ne başlayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye genelinde 11'i büyükşehir, 10'u il olmak üzere toplam 252 belediye kazanan CHP, hafta sonu Afyonkarahisar'da belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen çalıştayda gelecek dönemde izleyeceği yol haritasını belirledi.

Çalıştayda, belediye başkanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyeler için belirlediği 7 ilkeyi açıkladı.

İnanç, kimlik ve yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılmaması, kadınlara, engellilere ve yoksul kesime özen gösterilmesi, harcama ve yatırımlarda şeffaf olunması, liyakat ve adaletten ödün verilmemesi vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından, vatandaşlarla iç içe olup çok çalışmalarını istedi.

Bu süreçte kendi temposunu da artıran Kılıçdaroğlu, yerel seçimler kapsamında Anadolu'daki "teşekkür" ziyaretlerine başlıyor.

Daha önce Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerini ziyaret edip Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na tebriklerini ileten Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başarılı olduğu yerler başta olmak üzere bazı il ve ilçelere yapacağı ziyaret programı netleşiyor.