Kılıçdaroğlu, TOBFED Genel Kurulunda konuştu:

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, liyakatın, eğitimin üzerine birikimi getirmek olduğunu belirterek, "Devletimizin bugün en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birisi de liyakattır. Devlet yönetiminde liyakat olursa, devletin saygınlığı artar." dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) 3. Genel Kurulu ve Gelecek Zirvesi'nde konuştu.

Sektörün en temel sorunlarından biri kayıt dışı istihdam olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, federasyonun, sektörde çalışanların hemen hemen tümünü kayıt dışı alandan kayıtlı alana getirmek için çaba harcadığını ve bu çabanın Türkiye'nin bütçesi açısından da değerli olduğunu anlattı.

Kılıçdaroğlu, liyakatın eğitimle ve birikimle elde edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sadece okumanız sizi liyakatlı yapmaz, aynı zamanda o eğitimin belli bir zaman dilimi içerisinde birikimle güçlendirilmesi lazım. Liyakat, eğitimin üzerine birikimi getirmek demektir. Devletimizin bugün en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birisi de liyakattır. Liyakatlı kişileri isteriz, birikimli kişileri isteriz. Devlet yönetiminde liyakat olursa, devletin saygınlığı artar. Devleti yönetmek dünyanın en kolay işidir, dürüst siyasetçi açısından. Çünkü devlette görev alan herkesin görev tanımı var. Devleti yöneten kişi ve bürokrasi, yasaların öngördüğü şekliyle görevini yaparsa, hiçbir sorun çıkmaz, siz sadece bürokrasiye talimat verirsiniz. Hayatın her alanında liyakatı egemen kılmamız lazım. Ahi Evran da aslında ticaret dünyasının kurallarını koyan kişidir, esnaf dünyasına liyakatı getiren kişidir. Bizim ister özel sektörde ister kamuda çalışalım, liyakatı egemen kılmamız lazım."