Kılıçdaroğlu: TÜİK'in verdiği rakam doğruysa siyaseti bırakırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütçe görüşmelerinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:



Sayıştay raporları değiştiriliyorsa, yürütmenin korktuğu bir şey var. Gerçek raporda dünyanın yolsuzluğu var, buraya gelende bir şey yok. Sayın Bakan "Biz bütün bilgileri verdik" dedi. Sayıştay'ın Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki temsilcisine söz vermediler. Eğer denetlenen kurum, Sayıştay denetçisine bilgi, belge vermiyorsa yürütme TBMM'ye hesap vermiyor demektir. Sayıştay'a müdahale eden kim? Beni üzen nokta TBMM seçimle gelen birisini, kendi imzayla bütçe yazan birisinin gelip burada bütçeyi anlatmamasıdır. Bu parlamentonun saygınlığına gölge düşürür. Gelip anlattılar, pembe bir tablo anlattılar. Yangında bile "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla söndürmeye başladık" diyorlar. Onların bir suçu yok. Tek kişilik hükümette, bütçeyi gelip sunacak olan tek kişidir. Hangi gerekçeyle yaptığını bilmeliyiz, bizim sorularımıza da açık ve net cevap vermeli.

"TBMM VESAYET ALTINDA DEMEKTİR"

Meclis'in itibarını bırakmadınız. Bakanlar milletvekillerinin sorularına yanıt vermiyorsa, Meclis sıradan bir kurumdur demektir. Anayasada yazıyor, 15 gün içinde cevap vermiyorlar. Türkiye'de bir kişi karar verir, her şey olur noktasına geldik. Tüm milletvekillerinin samimi olması lazım. 600 kişi, toplumun nezdinde itibarsız kişi olarak algılanıyor şu anda. Sorularına bile cevap verilmiyor. Bu süreç böyle devam ederse, TBMM vesayet altında demektir. Milletvekili sorularına yanıt verilmezse, Sayıştay raporları değiştirilirse, o parlamento yürütmenin vesayeti altındadır.

"DİLİMİZDE TÜY BİTTİ"

Ekonomik krizin geldiğini söyledik. Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanmadı. Sanayicinin, işçinin derdi ne, bunları öğrenmedin. Çiftçinin, emeklinin, çalışanın derdi var, dinleyin bunları. Dilimizde tüy bitti. Bir kişi "her şeyi ben bilirim" diyorsa dünyanın en cahil adamıdır. Ekonomik Sosyal Konsey, anayasal bir kurumdur. Anayasal bir kurumu çalıştırmıyorsun. Bu konseyin neden toplanmadığını sormanız lazım. Bizi arıyorlar "siz söyleyin" diye.

"HERKES BİRBİRİNİN KUYUSUNU KAZIYOR"

Bu bütçe hangi sorunu çözüyor, çiftçinin sorunu çözüyor mu? Gübre fiyatlarından haberler i var mı bunların? Saray'a bakıyorlar, herkesin durumu çok iyi. Orası sanki Bizans sarayı, herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Devlet kendi çiftçisiyle rekabet eder mi? Dışarıdan daha pahalıya buğday getiriyorsun, kendi çiftçine ödemiyorsun. Ben esnafı, çiftçiyi, turizmciyi dinliyorum siz kimi dinliyorsunuz? Saray'da birbirlerini dinliyorlar.

"ESNAFIN HANGİ DERDİNİ ÇÖZÜYOR?"

Fiyat istikrarını sağlamakla görevli kurum Merkez Bankası'dır. Merkez Bankası'nı iğdiç ettiler. Oradan bu yetkiyi alıp Fiyat İstikrar Komitesi'ne verdiler. Komite kaç kere toplandı? Esnafın hangi derdini çözüyor? Esnaf sattığı malın yerine yenisini alamıyor. 2 liraya sattığı 4 lira, 4 liraya sattığı 8 lira oluyor. AK Parti'nin saygıdeğer milletvekillileri, ülkeyi öyle bir hale getirdiler ki ülkede saat başı etiket değiştiren elemanlar istihdam ediliyor.

128 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası'nı öyle bir hale getirdiler ki 128 milyar dolar buharlaştı. Bir protokol yapıyorlar, damada teslim ediyorlar. Damat ile kayınpeder ne yaptılar 128 milyar doları? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak benim de görevim, sizin de göreviniz. Sormanız lazım.

ENFLASYON

ENA Grup araştırmasına göre yıllık enflasyon yüzde 58 diyorlar. Hangisi doğru. Herhangi bir bakkala gidin, bakkal desin yüzde 21 desin vallahi siyaseti bırakacağım. Ekmeğe gelen zam bile bundan daha fazla.

