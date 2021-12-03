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  4. Kılıçdaroğlu TÜİK önünde açıklama yaptı: Bu verileri nereden aldınız

Kılıçdaroğlu TÜİK önünde açıklama yaptı: Bu verileri nereden aldınız

03.12.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK'in randevu vermediği Kılıçdaroğlu kurumun önüne giderek bir açıklama yaptı.

TÜİK'in verileri düşük gösterdiğini söyledi, "Soracaktık, bu verileri kimlerden aldınız?" dedi.Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki partililer, "randevuları olmadığı gerekçesiyle" kuruma alınmadı.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu TÜİK binası önünde bir açıklama yaptı.

Dün, TÜİK Başkanlığı'ndan randevu istediklerini ancak talebin kabul edilmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu tablo, Türkiye'nin nereye geldiğini göstermek için çok önemli bir tablodur. Devletin bilgileri ve bu bilgilerin nasıl toplandığına dair açıklamalar ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor, kapılar kapanıyor. Böylesine bir tabloyu Cumhuriyet tarihinde hiç görmedik" dedi.

Konuşmasında TÜİK'in enflasyon rakamlarını "küçük gösterdiğini" söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bakınız bugün sabah açıklanan aylık enflasyon 3.51, yıllık enflasyon 20.21. Bu rakamlar güven vermiyor. Bütün vatandaşlarıma açık ve net seslenmek istiyorum. Pazara gittiğinizde, elektrik düğmesine bastığınızda, doğalgazı yaktığınızda karşılaştığınız enflasyon 3.51 mi? Bir grup akademisyen ve sosyal bilimci onlar da enflasyon tahmininde bulunuyorlar. Onlar 9.31 diyor aylık enflasyonu, yıllık 58.63 diyorlar" dedi.

"Soracaktık 'Bu verileri kimlerden aldınız?' diye"

CHP lideri TÜİK'i neden ziyaret etmek istediklerini şöyle anlattı:

"Soracaktık, 'Bu verileri kimlerden aldınız?' diye. Milyonların hakkını savunmak temel görevimizdir. TÜİK, bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Burası artık bir devlet kurumu değildir. Burada çalışan arkadaşlar tamamı şunu unutmasınlar, hepinizin tabi olduğu yasa devlet memurları kanunudur. Saray memurları ayrı, devlet memurları ayrı. Ben devlet memurlarına sesleniyorum. Görevinizi hakkıyla yapın."

Kılıçdaroğlu randevu taleplerinin reddedilmesine rağmen TÜİK'e gideceğini "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" sözleriyle sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Bakan Soylu'dan tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesini sosyal medya hesabında, "Mekan basma" olarak tanımlayıp, eleştirdi.

Soylu mesajında, "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" ifadesini kullandı.

DW/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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