“İşsizlik Türkiye’nin en temel sorunlarından birisi"

Türkiye’nin ciddi sorunları olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “İşsizlik Türkiye’nin en temel sorunlarından birisidir. Neredeyse her evde bir işsiz var. İşsiz sayısı 7 milyon civarında. En can yakıcı olanı da üniversite mezunlarının işsizliği. Üniversiteyi bitirenlerin yüzde 25-30’u işsiz bu ciddi bir sorun. İşsizlik bütün kötülüklerin anası demektir. Bir insan işsiz kalırsa nasıl geçinecek. İşsizliği önleyecek olan sosyal devlettir yani devleti yönetenlerdir. Eğer siz işsizliğin önleyemiyorsanız milyonlarca genç işsizse oturup düşünmek gerekiyor. İşsizliği önlemenin y dünyada tek yolu var üretmek. Eğer üretirseniz herkesin bir işi olur, üretirseniz herkesin aşı olur. Üretirseniz her evde huzur olur. Üretirsiniz ülkenin beka sorunu olmaz. Üretirseniz Türkiye bölgesinde söz sahibi olur. Fabrikada üretmek lazım, tarımda, kültürde üretmek lazım. Hayatın her alanında üretmek lazım. Osmanlı niye yıkıldı? Üretimden koparıldığı için. Devasa Osmanlı’nın parasını basacak milli bankası yoktu” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin kalkınma planı olmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, “Dünyada bütün devletler 10-20-30 hatta 50 yıllık planlarla yönetirler ama Türkiye’de plan yok. Lafla peynir gemisi yürümez. Dünya o kadar hızlı değişiyor ki o değişime ayak uyduramazsanız geriye düşersiniz. Türkiye’nin üniversiteleri yeterli bilgi üretmiyor. Ne oldu da Türkiye’nin üniversiteleri bilgi üretemez noktaya geldi” dedi.