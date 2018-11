Kılıçdaroğlu: Turizmi çok iyi bilen biri Antalya'yı yönetmeli

Aslı DURAN/ANKARA, (DHA) - ANTALYA İş Adamları Derneği (ANTİAD) yönetiminin TBMM'de ziyaret ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kenti çok iyi bilecek, turizmi çok iyi bilen, entelektüel birikimi olan birisinin Antalya'yı yönetmesi lazım" dedi.

ANTİAD Başkanı Ersen Göksan ve beraberindeki 16 dernek üyesi, Antalya'nın ekonomi, turizm, tarım, ithalat ve ihracat raporunu hazırlayarak parti liderlerine sundu. Salı günü AK Parti ve CHP grup toplantılarına katılan heyet, Antalyalı milletvekilleriyle görüşmelerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu meclisteki binasında ziyaret etti. Ziyarette EXPO 2016 Antalya alanının özelleştirilip casino yapılmasının turizm için önemli bir adım olduğunu söyleyen ANTİAD heyeti, mart ayında yapılacak yerel seçimin iş insanları için çok önemli olduğunu, sosyal belediyecilik anlayışında bir aday görmek istediklerini Kılıçdaroğlu'na iletti.

EXPO'YA 'CASİNO TURİZMİ' ÖNERİSİ

EXPO 2016 Antalya alanına bir casino yapılmasını istediklerini söyleyen ANTİAD Başkanı Ersen Göksan, bu casinonun devlet kontrolünde olup yapılanarak belediyeye ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını anlattı. Başkan Göksan, "Antalya'ya casino turizminin getirilmesinin uygun olduğunu düşünüyoruz. Bugün herkes 45 dakika uzaklıktaki Kıbrıs'a gidiyor. Bu engelleyici bir sınır değildir. Yasal sınırlar koyup, devlet belli bir oranda vergi alır, yaş sınırlandırması getirilip kısa vadede verimli olacak bir proje sunduk" dedi. Bölgede böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu ise "Böyle bir olaya sıcak bakılacağını pek sanmıyorum. Trakya ve Marmara'dakiler Bulgaristan'a, Karedeniz tarafı Gürcistan'a ve diğer taraf ise Kıbrıs'a gidiyor. Bu iktidarın bu bağlamda bir çözüm üreteceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

HER ŞEY DAHİL SİSTEMİ ELEŞTİRDİ

Otellerdeki her şey dahil sistemi eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Turistler 5 yıldızlı otele gidiyor sanki hapis hayatı yaşıyor, otelden dışarı çıkmıyor. Turist Antalya'nın içine girmeden direkt gidiyor. Bunun turizmle ilgisi yok. Eğer Antalya gerçekten bir turizm merkezi olacaksa turist kente gelmeli, kent gezdirilmeli, tarihi alanlar gezdirilmeli, Antalya anlatılmalı. Kültür turizmine ilgi gösteren cebi dolu turist de gelmiyor. Bizim bildiğimiz Almanya'da yaz tatillerinde oradaki evinde daha pahalıya kalacak. 15 gün Türkiye'ye gelerek çok daha ucuza, denizin kıyısında istediği kadar yemek yiyip, içerek geçiriyor. Bu turizm değildir ki. Bu bütün emeğin, bütün alın terinin boşa gittiğini gösteriyor. AK Parti'nin turizmle ilgisi falan yok. Tarihle de ilgisi yok. Tarih dediklerinde Osmanlı tarihini anlatıyorlar ama onu da yanlış biliyorlar. Niye yanlış biliyor, şunun için; Anadolu'da Osmanlı eseri yok ki. Buyrun Antalya'ya bakın, hep Selçuklulardan kalmış. Taşlar yerine oturmadığı için Antalya arada bir gidip geliyor. Antalya'yı Antalya yapan rahmetli Turgut Özal'dır. Kemer'in bütün alt yapısını yapmasını orada 49 yıllığına kiralamalar yapmasını, bütün yatırımları biliyoruz. Bütün mesele biz Paris gibi olalım mı bir şey diyemiyorum. Paris'teki tek yıldızlı otel fiyatıyla bizdeki beş yıldızlı otellerde kalınıyor. Paris'teki tek yıldızlı otelde bile yer bulamazsınız. Üstelik her mevsim dolu. Bizde öyle bir şey yok. Her şeyi bilmiyoruz, planlayamıyoruz. Toplumu, eğitimi, ekonomiyi, turizmi planlayamıyoruz."

CHP'NİN ANTALYA BELEDİYE BAŞKANI KRİTERLERİ

Yerel seçimlerdeki Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler için kriterlerine de değinen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kenti çok iyi bilecek, turizmi çok iyi bilen, entelektüel birikimi olan birisinin Antalya'yı yönetmesi lazım. Turizm bizim işimiz. Antalya'nın iyi yetişmiş sosyal demokrat bir belediye başkanına ihtiyacı var. Bu kaçınılmaz. Antalya'dan milletvekili çıkarıyoruz. 4 tane çıkardık, hadi 5 tane çıkardık. Ne olacak? Parlamentoya gelecek, görev yapacaklar. Şikayetleri dile getirecekler. Ama bunlar yetmiyor. Side'yi, Alanya'yı düşünüyorum. Antalya'nın diğer köşelerini düşünüyorum. Böyle doğa güzelliği olan bir şehir dünyanın başka ülkesinde yok. İyi yetişmiş, sorumluluk alan insan potansiyeline bizim ve ülkemizin ihtiyacı var" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI