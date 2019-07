Kılıçdaroğlu, Türk-İş'i ziyaret etti

Kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecinin 7 aydır sonuçlanmadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bunun bir an önce sonuçlanmasını istediklerini ifade etti.

Türkiye'nin iş kazaları konusunda Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, her gün 5 işçinin hayatını kaybettiğini, terörden daha fazla işçi kaybı yaşandığını söyledi.

- "Her gün 5 işçi hayatını kaybediyor"

Avukatın, doktorun, esnafın, işçinin, hayatın her alanının etik, ahlaki kurullarının olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Siyasetçinin niye etik kuralları yok? Hangi gerekçeyle yok? Sayın Davutoğlu getirdi ama geri çektiler. Biz getirdik, uygulamaya koymadılar. Buradan bütün medyanın önünde TBMM Başkanı'na açık ve net çağrı yapıyorum. Toplum kayırmacılıktan rahatsız. O zaman siyasi ahlak yasasını çıkaralım, siyasi ahlak yasasında kurallar belli olsun. Her belediye başkanının, her milletvekilinin, her belediye meclis üyesinin, kim seçimle geliyorsa bir yere herkesin kuralları olmalı ve o kuralların dışına çıkmamalı. Bu da TBMM'nin bu yasama döneminde topluma bir armağanı olsun. Huzurunuzda ben, TBMM Başkanı'ndan cevap bekliyorum. Getirsin."

- "Havuz medyasına teşekkür ediyorum"

"Akrabaların yönetici konumuna getirilmesiyle ilgili ne yaptınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Arkadaşların önemli bir kısmı ayrıldı, bazıları da ayrılacak." yanıtını verdi.

Bazı belediyelerle ilgili verilen bilgilerin doğru olmadığına, Selçuk Belediye Başkanının yakınının çok önceden beri orada çalıştığına işaret eden Kılıçdaroğlu, hepsine dikkat edip, bu çerçevede değerlendirdiklerini söyledi.