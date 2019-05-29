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Kılıçdaroğlu, Türkiye AB Delegasyonu Başkanı Berger ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 16:15 | Son Güncelleme

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile makamında görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile makamında görüştü.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de hazır bulundu. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

Görüntü dökümü

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-Kılıçdaroğlu'nun makamından görüntüler

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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