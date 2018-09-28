Kılıçdaroğlu: Türkiye, açlık sorunu ile yakın bir zamanda karşı karşıya gelebilir(2)

TOPLANTIYA VERİLEN ARA SIRASINDA PROTESTO

CHP'nin Bolu'daki Abant Tabiat Parkı'nda bulunan otelde düzenlediği toplantıya verilen ara sırasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden haksız yere işten kovulduğunu iddia eden Mahir Kılıç, protestoda bulundu. Kılıç, protesto sırasında, elinde 'İşim, ekmeğim, onurum için süresiz açlık grevindeyim' yazılı dövizi taşıdı. Kılıç, protestonun ardından korumalar eşliğinde otelin dışına çıkarıldı.

Toplantı yapılan otelin önünde gazetecilere açıklama yapan Mahir Kılıç, "Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kadro davası açan 258 işçiden biriyim. Şu ana kadar yaklaşık 30 arkadaşımızın Yargıtay'dan onaylanmış kadro davası olmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 258 işçi sadece kadro davası açmaları sebebiyle işten atıldı. Bu atılan işçilerin içinde 25 yılın sonunda sadece verimsizlikten atılan kadınlar var. 50 yaşında bir işçiyi 'Yaşlısın' diye atıyorlar. Bu ülkede emeklilik yaşı 65, şu anda bu kararı veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı yaşı 71. 71 yaşındaki bir adam 50 yaşındaki adamı 'Sen yaşlısın' diye işten attı. Tek suçumuz, kadro davası açmak. Beni 300 tane güvenlik kamerası olan bir yerde amirine sözlü ve fiili saldırıda bulunduğum iftirasıyla attılar. Mahkemeye delil getiremediler. Ortada en ufak bir darp raporu yok. Çünkü olmayan bir şeyden attılar. Bundan dolayı kıdemimi vermediler, ihbarımı vermediler, işsizlik almama dahi engel oldular. Bunun neticesinde geçen yıl Ekim ayında işten atıldım. O günden bu güne tek kuruş gelirim yok. Benim evim kira, 10 yaşında kızım var, 3 aylık oğlum var. Yani beni açlığa mahkum eden burası" diye konuştu.

BERBEROĞLU, TOPLANTIDA KONUŞTU

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, toplantının basına kapalı bölümünde konuşma yaptı. Berberoğlu, cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez milletvekillerine seslendi. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ise sosyal medya hesabından, Berberoğlu konuşma yaparken fotoğrafını çekip, "15 aylık esaretin ardından aramızda. '15 aydır yakamdaki CHP rozeti beni hiç yalnız bırakmadı' dedi" notuyla paylaştı.