Kılıçdaroğlu: Türkiye kendi güvenliğini sağlamak zorundadır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerikan Senatosu'nun S-400 konusunda Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlarıyla ilgili, "Senato önce Türkiye’nin hangi coğrafyada yer aldığına baksın. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya stratejik bir bölge ve Türkiye bir ateş çemberi içerisinde ve Türkiye kendi güvenliğini yurt içinde ve yurt dışında sağlamak zorundadır ve bunun için de gerekli önlemleri almak durumundadır" dedi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde Çankaya Belediyesi tarafından yaptırılan Adalet Parkı'nın açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkan Vekili Levent Gök, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de katıldı. Kılıçdaroğlu, park alanında toplananlara hitap etti. 2 yıl önce gerçekleştirilen Adalet Yürüyüşü'ne değinen Kılıçdaroğlu, "2 yıl önce bir yürüyüş başlattık, adalet talebimiz bitti mi, hayır. Adalet talebimiz güçlenerek devam ediyor. Bu ülkede adaletsizlikler var. Eğer adaletsizlik olmasaydı 'adalet reformu' diye bir kavram gündeme gelmezdi. Demek ki adaletsizliğin olduğunu ülkeyi yönetenler de gayet iyi biliyor. Ama bugün 'adalet reformu yapacağız' diye yola çıkanlar, en azından hapisteki gazetecileri kurtarmak için o reform paketini parlamento kapanmadan getirmek zorundaydılar; ama getirmediler. 'Adalet reformu yapacağız' dediler, en büyük adaletsizliğin altına imza attılar" diye konuştu.

'TOPLUMUN ADALETE SUSAMIŞLIĞI VAR'

Adalet Yürüşü'nün sonunda Maltepe miting alanında 'Önümüzde bir duvar var; ama o duvarı yıkacağız" dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Herkes bekledi, ne zaman nasıl yıkılacak diye, gördünüz Ankara’da yıkıldı, İstanbul’da, Antalya’da, Mersin’de, Adana’da yıkıldı, 40 yıldır, 50 yıldır alamadığımız pek çok belediyede yıkıldı. Toplumun adalete susamışlığı var. Toplumun ayrışmaya, kavgaya değil, beraber yaşamaya ihtiyacı var" şeklinde konuştu. 'ADALET, İNSANLIK İÇİN TEMEL BİR KAVRAMDIR'

Türkiye’de haksız ve hukuksuz bir şekilde hapiste yatanların olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eren Erdem bunlardan bir tanesidir, hapiste yatıyor. Sormak gerekiyor hangi gerekçeyle hapiste yatıyor? Siyasetçiler hangi gerekçeyle hapiste? Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle hapiste? Başka bir partiden olabilir; ama adalet sadece bizim için bir kavram değildir. Adalet, insanlık için temel bir kavramdır. Bizim gibi düşünmeyenlere de biz adaleti vermek zorundayız, onların da hakkını, hukukunu savunmak zorundayız" dedi.