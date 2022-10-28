Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi ikinci yüzyıla hazırlayacağız, 6 lider bir aradayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu yapımı tamamlanan Boğaziçi Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattının resmi açılışını gerçekleştirdi. 800 metre uzunluğa sahip, seyahat süresi ise 2 buçuk dakika olan hattın açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Devleti yönetenlerin belli sorumlulukları vardır. Alt yöneticiler belli sorunlarla karşılaştığında üst yöneticiler bu sorunların aşılması için katkı verirler, çaba harcarlar. Bu sorunlar aşılmasın, İstanbul bizimdi, bir daha belediye başkanı sorunlarla karşılaşsın, sorunların içinde boğulsun, sorunları çözemesin, biz gelelim. Bu sağlıklı ve tutarlı bir devlet anlayışı değil" ifadelerini kullandı.

"NASIL ÇELME TAKARIM DİYE ARAYIŞA GİRERSENİZ, DEVLETİ YÖNETEMEZSİNİZ"

Kılıçdaroğlu, “Bilgi kadar değerli bir şey yoktur. Aksini düşünmek, farklı düşünmek kadar değerli bir şey yoktur. Hayatı sorgulamak kadar değerli bir şey yoktur. Merak duygusunu güçlendirmek kadar değerli bir şey yoktur. Eğer siz bunları önemsiyor ve önem veriyorsanız o zaman sizin bir vizyonunuz var demektir. Kısır tartışmalar içinde acaba belediye başkanına nasıl çelme takarım, nasıl görevini yapamaz diye arayışa girerseniz, siz devleti yönetemezsiniz. Nitekim, yönetemiyorlar" diye konuştu.

"ÜNİVERSİTEYİ FELÇ EDERSİNİZ TEKNOLOJİ DEVRİMİNİ KAÇIRMIŞ OLURSUNUZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, “Üniversitenin bilgi üretmesi, bir ülkenin ekonomik açıdan sıçramasına yol açar. Üniversiteyi felç ederseniz, Osmanlı nasıl sanayi devrimini kaçırdıysa siz de teknoloji devrimini kaçırmış olursunuz. Bir kişi ben vizyon sahibiyim diyorsa önümüzdeki yüzyıldaki gelişmeleri görmek zorundadır. Dünyanın nereye gittiğini görmek zorundadır. Dünyada hangi gelişmelerin olduğunu bilmek zorundadır. Bilgi üretmeyen bir ülkenin 21'nci yüzyılda sınıf atlaması mümkün değildir. Bilgiyi nerede üreteceğiz? Üniversitelerde. Ne demiş düşünür. Sultanın sofrasında oturan alimin fetvasından hayır gelmez. Eğer birileri sultanın sofrasına oturarak Boğaziçi'nde görev yapmaya çalışıyorsa oradan hayır gelmez" dedi. (DHA)

