Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin borçlanması değil üretmesi lazım 

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Saadet partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da katıldı.

Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, "Sizi biraz geriye götüreyim, 1970'li yıllara. Türkiye, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Güney Kore aşağı yukarı aynı düzeydeydi. Kişi başına gelirleri de aynı düzeydeydi. İtalya'nın bir parça yüksekteydi. Ve biz Güney Kore'den önce otomobil üreten bir ülkeyiz. 50 yıl sonraya gelelim. Yunanistan bizi geçti, Portekiz geçti, İtalya zaten ortada. Ve biz çok geride kaldık" dedi.

"BEYİN GÖÇÜ VERİYORUZ"

Türkiye'nin beyin göçü vermesine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Adaleti eğer görmezden gelirseniz ve benim her söylediğim kanundur derseniz Türkiye büyümez arkadaşlar. Ne yabancı sermaye gelir ne başka bir şey. Sayın Karamollaoğlu da ifade etti. Beyin göçü veriyoruz. Biz alıyoruz, yetiştiriyoruz, okutuyoruz tam verimli çağa geliyor. Türkiye yerine Hollanda'ya, Kanada'ya, Danimarka'ya gidiyor. Maliyet bize, kar onlara. Bu tabloyu yaratan kim? Siyasi anlayış. Buna artık teslim olmayın. Yani ayağınıza kurşun sıkmayın" diye konuştu.