Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok

Besti KARALAR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim kapsamında İYİ Parti ile iş birliği yaptıklarını, Saadet Partisi ile de dirsek temasında olduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Herhangi bir soruna çözüm bulmak istiyorlarsa CHP'nin kadrolarına başvuracaklar. Bugüne kadar bu kararlılıkta, bu inançla çözüm üreterek, yolumuza devam ettik" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen 'Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Salonu dolduran partililerin alkışları eşliğinde kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'nin belediyecilik anlayışını anlatan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi 21. yüzyılın yıldızı haline getirmek için mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz; onur, hak, adalet, birlikte, kardeşçe yaşama mücadelesidir. Biz dostluktan, haktan, adaletten söz edeceğiz. Bu ülkenin adalete, hakka ve hukuka ihtiyacı var. Bu ülkenin birlikte yaşamaya ihtiyacı var. Bu ülkede herkesin ekmeğe, işe ihtiyacı var. Biz bu güzel toplumu cennete dönüştürmek için mücadele edeceğiz. Belediye başkanlarımızın temel görevlerinden birisi bu olacaktır" diye konuştu.

'ÜLKE SATHINA YAYILACAĞIZ'

Salonu dolduran partililere, "Bu toplantıdan sonra herkes alana çıkacak" diye seslenen Kılıçdaroğlu, belediye başkan adaylarına ise uyarılarda bulunarak, "Asla ve asla kırıcı bir dil kullanmadan, herkesi dinleyerek ve onun sorunlarına nasıl çözüm üreteceğimiz anlatarak, ülke sathına yayılacağız" dedi.

İYİ Parti ile iş birliği yaptıklarını, Saadet Partisi ile dirsek temasında olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Herhangi bir soruna çözüm bulmak istiyorlarsa CHP'nin kadrolarına başvuracaklar. Bugüne kadar bu kararlılıkta, bu inançla çözüm üreterek, yolumuza devam ettik. Sorunu çözmek için sağlıklı planlamalar yapmanız gerekiyor. Biz yurt genelinde sorunları yeri geldiğinde anlatacağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ SORUNLAR YUMAĞIYLA KARŞI KARŞIYA BIRAKTILAR'

Türkiye'nin iyi yönetilmediği savunan Kılıçdaroğlu, hükümeti de eleştirerek, şunları söyledi:

"Hepimizin yaşadığı ortak sorun Türkiye, iyi yönetilmiyor. Bırakın yönetilmeyi Türkiye, savruluyor. Eğer bir siyasal iktidar sorunları çözme kapasitesini kaybetmişse o siyasal iktidar çözüm üretemez bir süre sonra şikayet makamı haline dönüşüyor. Mevcut iktidar çözüm üretemiyor, vatandaşa şikayet ediyor. Çözüm üretemiyorsan o koltuğu bırakacaksın. 17 yıldır iktidar olanların şikayet etmeye hakkı yoktur. 17 yılda istedikleri kanunu çıkarıp, istedikleri atamayı yaptılar. İstedikleri genelgeleri çıkardılar, istediklerini değiştirdiler. Yani 17 yıldır tek başına Türkiye'yi yönetiyorlar. Bugün Türkiye'yi bir sorunlar yumağıyla karşı karşıya bıraktılar. Dünyanın borcunu yaptılar yetmedi şimdi borç bulmak için kapı kapı dolaşıyorlar. Borç bulunca da seviniyorlar. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'dan sonra Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edildi. Bugün geldiğimiz noktada siyasal bağımsızlığımız olmakla birlikte Türkiye ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir. Dışarıdan talimat alan bir iktidar yönetimdedir."

'ÇATIŞMA KÜLTÜRÜ ÜRETİYOR'

Sebze- meyve fiyatlarını ve beraberindeki tartışmaları da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden bir zat, şikayet eder bir konuma geldi. Sanıyor ki 'Ben milleti kandıracağım'. Sivas'ta diyor ki 'Ne diyorlar? Domates, patlıcan, sivri biber'. Yahu şu anlayışa bakın. 'Domates, biber' diyen kim? Vatandaş. Soğanı unutmuş ama. Mahsuni diyordu ki 'Yiğit muhtaç olmuş soğana. Söylesem mi, söylemesem mi?' Bu ülkede 35 yıldır terörle mücadele ediliyor, hiçbir başbakan millete 'biberin fiyatı, kurşunun fiyatı' demedi. Allah akıl, fikir versin. Sanıyor ki millet akılsız, millet de buna inanacak" diye konuştu.

'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ DEĞERLERE SAYGILI OLACAK'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ülkenin tüm alanlarında ve yerel yönetimlerde 'yönetimsizlik' ile 'kayırmacılık' olduğunu öne sürerek, şunları söyledi:

"Nerede yeşil gördülerse 'AVM yapacağız' diyorlar. Kent değil rant belediyeciliği yapıyorlar. CHP'li belediyeler yılın dört mevsim denetleniyor. Biz de dedik ki 'Denetlemezseniz namertsiniz'. Peki biz ne yapacağız, ne istiyoruz? Beldede yaşayan herkese eşit davranacağız. Belediye başkanlarımız toplumun bütün değerlerine saygılı olacaklar. Bir mahallede farklı bir anlayış varsa ve bu anlayış tarihsel değerlerden geliyorsa saygı duyacak. İkincisi, halkça belediyecilik. Rant tüm belediyelerde vardır. Rantın halkça paylaşılmasını istiyoruz. Pendik Çınarca Mahallesi'ne sesleniyorum. Senin sorununa biz sahip çıktık şimdi sen CHP'yi seçeceksin. Rantı sana vereceğiz kardeşim."

12 MADDELİK SEÇİM BİLDİRGESİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında, partisinin yerel seçimlere ilişkin 12 maddelik seçim bildirgesini açıkladı. Kılıçdaroğlu, seçim bilgesinde 'kent' vurgusu yaparken, hesap veren, şeffaf yönetilen belediyecilik anlayışı ile çalışacaklarını vurguladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Birinci maddemiz; hoşgörülü ve halka saygılı kentler. Belediye başkanlarımız toplumun bütün değerlerine saygılı olacak. İki; hakça paylaşan kentler. Biz rantın hakça bölüşülüp, paylaşılmasını istiyoruz. Üç; hesap veren ve şeffaf yönetilen kentler. Belediyelerimiz şeffaf yönetilecek. Dört; yoksulluğu yenen kentler. Asgari ücretle çalışan kardeşlerime sesleniyorum. 1 Ocak 2019'dan itibaren CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 liradır. 2 bin 200 lira almak istiyorsan oyunu CHP'li belediyelere vereceksin. İşçi kardeşim, her ay 2 bin 200 lira alacaksın. Yetmiyor 1 Ocak'tan Nisan'a kadar bütün farkları da sana ödeyeceğiz. Beş; üreten ve istihdam yaratan kentler. Bir kent, her alanda üretmeli. Büyükşehirler her alanda kırsalla işbirliği yapmalı. Altı; yenilikçi ve akıllı kentler. Yaşanabilir, teknolojinin insana hizmet ettiği kentler. Bütün İstanbul'u yaşanabilir kent haline getireceğiz. Şimdi gelmişler 'İstanbul'un trafik sorunu çözülmez' diyorlar. Neden belediye başkan adayı oluyorsun rantı götürmek için mi? Yedi; ulaşım sorunu. Bütün İstanbul'u yaşanabilir kent haline getireceğiz. Ulaşım ve altyapı sorunlarını çözeceğiz. Sekiz; nefes alan kentler. Kentleri nefes alan kentler haline getireceğiz. Beton ormanına dönüştü kentler. Bizim dışımızdaki canlılar da yok olmaya başladı. Dokuz; sosyal adaleti sağlayan kentler yaratacağız. Engelliler, yaşlılar için pozitif ayrımcılık yapacağız. On; kültür ve sanatı geliştiren kentler. İstanbul'da ev hanımlarının yüzde 56'sı boğazı görmemiş. Yazık günah değil mi? Bütün bunların tamamının üstesinden geleceğiz. On bir; doğa dostu yeşil kentler. İnsanlar dışında da kentlerde canlılar var. Biz bizim dışımızdaki tüm canlıları koruyacağız. Besleyeceğiz. On iki; mutlu şehirler. Tüm yurttaşlarımızla beraber bir kentte mutlu yaşamak istiyoruz."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından belediye başkan adayları tanıtıldı. Kılıçdaroğlu, adaylarla fotoğraf çektirdi. Adaylar, sahneye davet edilirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, salonda bulunan partililerce dakikalarca ayakta alkışlandı.

