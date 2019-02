Kılıçdaroğlu Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok

12 MADDELİK SEÇİM BİLDİRGESİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında, partisinin yerel seçimlere ilişkin 12 maddelik seçim bildirgesini açıkladı. Kılıçdaroğlu, seçim bilgesinde 'kent' vurgusu yaparken, hesap veren, şeffaf yönetilen belediyecilik anlayışı ile çalışacaklarını vurguladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Birinci maddemiz; hoşgörülü ve halka saygılı kentler. Belediye başkanlarımız toplumun bütün değerlerine saygılı olacak. İki; hakça paylaşan kentler. Biz rantın hakça bölüşülüp, paylaşılmasını istiyoruz. Üç; hesap veren ve şeffaf yönetilen kentler. Belediyelerimiz şeffaf yönetilecek. Dört; yoksulluğu yenen kentler. Asgari ücretle çalışan kardeşlerime sesleniyorum. 1 Ocak 2019'dan itibaren CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 liradır. 2 bin 200 lira almak istiyorsan oyunu CHP'li belediyelere vereceksin. İşçi kardeşim, her ay 2 bin 200 lira alacaksın. Yetmiyor 1 Ocak'tan Nisan'a kadar bütün farkları da sana ödeyeceğiz. Beş; üreten ve istihdam yaratan kentler. Bir kent, her alanda üretmeli. Büyükşehirler her alanda kırsalla işbirliği yapmalı. Altı; yenilikçi ve akıllı kentler. Yaşanabilir, teknolojinin insana hizmet ettiği kentler. Bütün İstanbul'u yaşanabilir kent haline getireceğiz. Şimdi gelmişler 'İstanbul'un trafik sorunu çözülmez' diyorlar. Neden belediye başkan adayı oluyorsun rantı götürmek için mi? Yedi; ulaşım sorunu. Bütün İstanbul'u yaşanabilir kent haline getireceğiz. Ulaşım ve altyapı sorunlarını çözeceğiz. Sekiz; nefes alan kentler. Kentleri nefes alan kentler haline getireceğiz. Beton ormanına dönüştü kentler. Bizim dışımızdaki canlılar da yok olmaya başladı. Dokuz; sosyal adaleti sağlayan kentler yaratacağız. Engelliler, yaşlılar için pozitif ayrımcılık yapacağız. On; kültür ve sanatı geliştiren kentler. İstanbul'da ev hanımlarının yüzde 56'sı boğazı görmemiş. Yazık günah değil mi? Bütün bunların tamamının üstesinden geleceğiz. On bir; doğa dostu yeşil kentler. İnsanlar dışında da kentlerde canlılar var. Biz bizim dışımızdaki tüm canlıları koruyacağız. Besleyeceğiz. On iki; mutlu şehirler. Tüm yurttaşlarımızla beraber bir kentte mutlu yaşamak istiyoruz."