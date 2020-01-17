Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin yönlendiriyor

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "'Suriye ile görüşün dedik' dinlemediler. 'Esad teröristtir' dediler ama Rusya aldı, Suriye ile Türkiye'yi aynı masaya oturttu. Putin'i dinlediler. Türkiye'nin dış politikasını kim yönlendiriyor? Putin" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, yargı sistemine yönelik eleştirilerde bulunarak, "İstedikleri bürokratları, istedikleri yere atadılar. Yargıya da bir şekilde müdahale ettiler. Üzülerek izliyoruz. Başlangıçta 'Demokrasiyi derinleştireceğiz, ekonomiyi büyüteceğiz' dediler. Bir süre sonra kendileri şikayet etmeleri başladılar. Bu süreçte baktığımızda ve oturup sağduyu ile değerlendirdiğimizde 17 yıllık iktidarın, Türkiye'nin hiçbir temel sorununa çözüm üretmediğini görüyoruz" diye konuştu.

'DIŞ POLİTİKAYI PUTİN BELİRLİYOR'

Dış politikada öneriler getirdiklerini; ancak iktidardan, her önerilerine 'Siz şu işten anlamazsınız, en iyisini biz biliriz' denildiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"'Suriye ile görüşün dedik' dinlemediler. 'Esad teröristtir' dediler ama Rusya aldı, Suriye ile Türkiye'yi aynı masaya oturttu. Putin'i dinlediler. Suriye konusunda, 'Türkiye'de uluslararası bir konferans toplayın. Türkiye, Suriye konusunda çözüm üreten uluslararası arenada yerini alsın' dedik ona da itiraz ettiler. Ama sonra Putin'in üzerine Astana'ya gittiler ve orada konferansa katıldılar. Uluslararası konferans yapılacaksa neden siz yapmadınız? Neden egemen güçlerin peşinden gidiyorsunuz? 'Libya'da 2 tarafı barıştıran aktör olun. Bizim Libya ile ortak kültürümüz var. Kaddafi döneminde onların yardımlarını asla unutmadık, bunu yapın' dedik. 'Hayır biz bunu yapmayız, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru hükümetle görüşürüz' dediler. Sonra Putin davet etti, Hafter ile masaya oturdular. Türkiye'nin dış politikasını kim belirliyor? Putin. Kim yönlendiriyor? Putin."

'ASLA KARAMSAR OLMAYACAĞIZ'

İktidara yönelik eleştirilerde de bulunan Kılıçdaroğlu, "Herkesin yaşam tarzına saygı duymayı bir kenara bıraktılar. Türkiye bugün huzursuz bir toplum. Fakat tüm olanlara rağmen sağduyunun ve vatanseverliğin bir sonucunu yaşadık. Martın sonunda baharı getirdik. 'Millet ittifakı' Türkiye'nin geleceğine güvenle bakması açısından çok önemli bir olaydır, demokratik ve siyasi bir olaydır. Bütün sorunları yaşayan insanlar, 'millet ittifakı'na bu umutla oy verdiler. Oy versin vermesin, bütün halkımıza yürekten teşekkürü borç biliyoruz. Hepimiz bu güzel iklimi büyütmek zorundayız. Asla karamsar olmayacağız. Belediye başkanlarımızın başarıya mahkum olmalarını hepimizin bilmesi lazım. Başarıyı elde edeceğiz. Bütün zorluk ve baskılara rağmen güzel sonuçlar elde ediyoruz. Belediye başkanlarımız, kendilerine oy vermeyen kesimlerle de samimi diyaloglarını sürdürüyorlar ve bunu da büyüteceğiz" diye konuştu.

'CHP'Lİ BELEDİYELERDE ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 500 LİRA OLACAK'

Ana muhalefet partisi olarak halka söz verdikleri konular olduğunu kaydeden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "2015 yılında biz 'Asgari ücret 1500 lira olsun' dedik, kabul etmediler; 1300 lira yaptılar. Ama biz bütün belediyelerimizde 1500 lira yaptık. 2018 yılında biz 'Asgari ücret net 2 bin 200 lira olsun' dedik, bunlar 2 bin 20 lira yaptılar. Bizim belediye başkanlarımız 2 bin 200 lira asgari ücreti yaptılar. Sözünün eri olmak budur. Son olarak '2020 yılı için asgari ücret 2 bin 500 lira olmalıdır' dedik. Bunlar net 2 bin 324 lira verdiler. Şimdi başta büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere önümüzdeki süreçte CHP'li bütün belediyelerde asgari ücret net 2 bin 500 lira olacaktır" dedi.

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