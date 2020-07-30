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Kılıçdaroğlu: Umutsuzluğa kapılmayacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2020 15:28 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı mesajında, Türkiye'nin ekonomik ve siyasal buhran içinde olduğunu vurgulayarak, "Ama umutsuzluğa kapılmayacağız. Her sorunumuzu akılla, bilgiyle, birikimle, deneyimle çözeceğiz. Güzel ülkemizin huzura, birlikteliğe, berekete ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu: Umutsuzluğa kapılmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu "Bereketin, birlikteliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın günü olan mübarek Kurban Bayramını tüm dünya olarak Kovid-19 Pandemisi, Türkiye özelinde ise derin bir ekonomik ve siyasal buhran içerisinde karşılıyoruz" dedi.

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama umutsuzluğa kapılmayacağız. Her sorunumuzu akılla, bilgiyle, birikimle, deneyimle çözeceğiz. Güzel ülkemizin huzura, birlikteliğe, berekete ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Yoksula, yolda kalmışa hakkını verip, israftan kaçınacağız. Hiç kimseyi; kimliği, inancı ve yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirmeyeceğiz.

Hedefimiz “hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun ve bereketin olduğu” güzel Türkiye’yi inşa etmektir. Komşumuz açken tok yatmayacak, yapacağımız yardımı da insan onurunu koruyarak yapacağız. Yani sağ elin verdiğini sol el görmeyecek.

Dünya Kovit-19 salgınıyla uğraşırken, İslam dünyasında, üzülerek ifade edelim ki ayrıca; acı, kan ve gözyaşı var. Bu acıların durması da en büyük dileğimdir.

Bu duygularla, salgın hastalıkla mücadelenin ön safında yer alarak şehit düşen sağlık personelimize, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yurttaşlarımızın bu zor dönemde güzel bir bayram geçirmesi en büyük dileğimdir.

Kurban bayramınız kutlu olsun..."

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