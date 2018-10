Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerden siyasete ilgi göstermesini, siyaseti sıradan bir olay gibi görmemelerini isteyerek, "Siyasete daha fazla ısınırsanız, siyasette daha fazla yer alırsanız, Türkiye çok daha fazla güçlenmiş olacaktır." ifadesini kullandı.

Kişinin adaleti sadece kendisi için değil, toplumum tümü için istemesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan bu ülkede yaşayan her insan değerlidir, her insanın siyasi görüşü de değerlidir. Birbirimizi dinleyerek eleştirelim, ön yargılarla değil. Dinleyerek, oturup konuşarak, tartışarak ülkenin gerçeklerini bulmalıyız. 21. yüzyılda her türlü bilgiye süratle ulaşabiliriz. Bilgiye dayanmayan bir öngörü, eleştiri, teorinin dünyada geçerliliği yoktur. Sizler eleştirilerinizi bilgi üzerine inşa ettiğiniz sürece Türkiye'nin geleceği parlak. İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı Türk üniversitelerini geçti. Artık dünyanın 500 büyük üniversitesi arasında Türk üniversiteleri yok. Neden? Farklı düşünen hocayı üniversiteden atarsanız, bilgiyi öldürürsünüz. Hepimiz aynı şeyi düşünürsek orada bilgi üretilmez ki."