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KILIÇDAROĞLU, "ÜRETEN, ÇALIŞAN, HAKÇA PAYLAŞAN TÜRKİYE" TOPLANTISINDA KONUŞUYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası tarafından düzenlenen "Üreten, Çalışan, Hakça Paylaşan Türkiye" başlıklı toplantıda konuşuyor.

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası tarafından düzenlenen "Üreten, Çalışan, Hakça Paylaşan Türkiye" başlıklı toplantıda konuşuyor. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, "Bugün bir gerçek var. Bir gerçekle Türkiye Karşı karşıya. Ve bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Ekonomik krizi ilk gördüğümüz andan itibaren az önce dinlediğiniz arkadaşlarımızın öncülüğünde Türkiye'nin aşağı yukarı bütün illerine milletvekili arkadaşlarımızı gönderdik. Ticaret, sanayi, ziraat, esnaf odaları gibi kesimlerle oturuldu ve görüşüldü. Yaşadığımız bir krizdi. Ve bu krizin maliyeti topluma çok ağır olacaktı. Ve bu krizden nasıl çıkabiliriz diye 13 maddelik bir açıklama yaptık. 11 Ağustos 2018'de" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Kılıçdaroğlu'nun konuşması

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