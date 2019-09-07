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Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 15:07 | Son Güncelleme

EFELER BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ Aydın'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Efeler Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (2)

EFELER BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Aydın'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Efeler Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Fatih Atay ile görüşen Kılıçdaroğlu, çıkışta kendisini bekleyen ve yapılmak istenen jeotermal enerji santraline karşı çıkan köylülerle konuştu. Belediye önünde bekleyenlere de seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, jeotermal konusunda üstlerine düşen adımları atacaklarını söyledi. Türkiye'nin yol ayrımında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin nereye gittiğini ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Hep beraber huzur içinde yaşamak istiyoruz. Demokrasi sonuna kadar, düşünce özgürlüğü, iş aş sonuna kadar. Çiftçi de esnaf da hayatından memnun olmalı. Sanayici de işçi de hayatından memnun olmalı. Eğer böyle sorunlardan arınmış Türkiye yaratırsak, hepimizi mutlu olacağız. Bunu yapabilir miyiz, evet yaparız. Ben tek başıma yapabilir miyim, hayır. Ama siz güç verdiğiniz sürece ben bunu yapmaya hazırım. Ben huzurdan, aştan, çiftçinin, emeklinin, esnafın derdinden söz edince bana kızıyorlar. Ama emin olun sonuna kadar gideceğim" dedi.
'UMUTSUZLUĞA KAPILMAYA HAKKIMIZ YOK'
Hükümete Suriye konusunda defalarca uyarıda bulunduğunu anlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bunların tamamı Müslüman, birbirlerini öldürüyorlar. Asıl sorunumuz bu, bütün sorunlarımızı çözeceğiz, kadınıyla erkeğiyle beraber olacağız. Sakın ola ki umutsuzluğa düşmeyin, kurtuluş yıllarındaki perişanlığı düşünün. En zor şartlarda mücadele ettiler. Umutsuzluğa kapılmaya hakkımız yok. Yeter ki çalışalım, bizim gibi düşünenleri yanımıza alalım. Beraber yürüyelim. Yolumuz hak yoludur" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Taylan YILDIRIM/AYDIN, (DHA)
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Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (2)Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (2)Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (2)Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (2)

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