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Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 20:37 | Son Güncelleme

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI'NI ZİYARET ETTİ  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret etmek üzere geldiği Aydın'da Kuşadası Belediyesi'ne de giderek,  Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra belediye önünde toplanan kalabalığa seslendi.

Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (6)

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI'NI ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret etmek üzere geldiği Aydın'da Kuşadası Belediyesi'ne de giderek, Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra belediye önünde toplanan kalabalığa seslendi. Konuşmasına, "Yolu kapatmışsınız korsan gösteri yapıyorsunuz. Hepinizi Silivri'ye götüreceğim" sözleriyle başlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bir şeyi beraber yapacağız. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar iyi değil. Çağdaş uygarlığa Türkiye'yi kavuşturacağız. Daha güzel bir Türkiye'ye hep birlikte hiç endişe etmeyin" dedi.
'KİMSE BENİ YOLUMDAN GERİ DÖNDÜREMEZ'
Kılıçdaroğlu, ezanın okunmaya başlamasıyla konuşmasına ara verdi. Bu sırada kalabalık içinden Kılıçdaroğlu'na doğru, 4 tane yumurta atıldı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu ve yanındakilere isabet etmedi. Yumurtalı saldırıdan sonra halkı selamlayan, ezanın bitmesinden sonra konuşmasına yeniden başlayan Kılıçdaroğlu, "Kimse beni yolumdan geri döndüremez. Bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Adalet duygusuna güveniyorum. Hangi baskıyı kururlarsa kursunlar. Milletimiz, bayrağı için vatanı için ne yapması gerekiyorsa yapacaktır. Beraber huzur içinde yaşayacağımız bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Ben sorunları dile getirdikçe birileri rahatsız oluyor. 'Kılıçdaroğlu niye böyle konuşuyor' diyorlar. Ben alın teri dökenlerin sorunlarını her ortamda her düzlemde dile getireceğim. Sözüm sözdür. Engel olmaya çalışacaklar, engel çıkartacaklar. Başka şeyler yapacaklar ne yaparlarsa yapsınlar mücadele edeceğiz. Çünkü bizim Mustafa Kemal ve onun arkadaşlarına sözümüz var. Güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Her kentte huzurun ve bereketin olduğu güçlü bir Türkiye inşa etmek için mücadele edeceğiz. Bu mücadele demokrasi ortasında hep birlikte yapacağız. Hepinizle yapacağız. En son demokrasi mücadelesini İstanbul'da verdik. Kazandığımız seçimi yandaş hakimlerin gözetiminde iptal ettiler. Yenileyin dedik çekinmeyeceğiz. Bu milletin vicdanına ve adalet duygusuna güveniyoruz. 13 bin fark, 806 bine çıktı. Ne oldu halk kazandı. Her şey çok daha güzel oldu. Bu ülkenin insanına güveniyorum. Doğu'dan, Batı'dan, Kuzey'den ve Güney'den herkesi kucaklayacağız. Bayrağımızın altında huzur içinde karnımız tok, başımız dik yaşamak istiyoruz. Birilerinin egemenliğini baskılarını asla kabul etmeyiz. Dedelerimizde öyle yaşamadı bizde yaşamayacağız. Huzur içinde yaşayacağız" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasından sonra belediyeden ayrıldı.
BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Yumurtalı saldırı sonrası, olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Yumurtayı atan kişinin ilçede bir süre esnaflık yaptığı ancak şu anda işsiz olduğu öğrenildi.

Taylan YILDIRIM/AYDIN, (DHA)

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Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (6)Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (6)Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (6)Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (6)

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