Kılıçdaroğlu: Vatandaşın mutfağında yangın var yangın (4)

KARABİGA BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ
Çanakkale'nin Biga ilçesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye ekonomisini konuşmak üzere sivil toplum ve meslek kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, buradaki toplantısının ardından CHP'li Karabiga belde Belediyesi'ni ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu, Karabiga Belediye Başkanı CHP'li Muzaffer Karataş ve partililer karşıladı. Kılıçdaroğlu, belediye hizmet binası önünde kendisini ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlarla tokalaştı, sohbet etti. Kılıçdaroğlu bu sırada kucağına aldığı 5 yaşındaki Aksel Özsüz'ü sevdi. Kılıçdaroğlu'nun Karabiga Belediyesi'ne ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti.
ANKARA'YA GİTTİ
Belediye'deki ziyaretinin ardından belde merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, bir kahvehanede çay içip, sohbet ettikten sonra Çanakkale'den özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.
Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/BİGA(Çanakkale), (DHA)-
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