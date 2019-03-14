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Kılıçdaroğlu vatandaşların çay teklifini geri çevirmedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 16:07 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting sonrası kendisine çay içme teklifinde bulunan vatandaşları geri çevirmedi.CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya’da son ziyaretini Akçadağ’a gerçekleştirdi.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting sonrası kendisine çay içme teklifinde bulunan vatandaşları geri çevirmedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya’da son ziyaretini Akçadağ’a gerçekleştirdi. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesini Ekrem İmamoğlu ile birlikte kazandıktan sonra iki Akçadağ ve İstanbul Belediyelerini kardeş belediye yapmak istediklerini söyledi.
Kılıçdaroğlu, “Size bir sözüm olsun. Ekrem İmamoğlu, Allah’ın izniyle İstanbul’u alacak. Ekrem İmamoğlu ile sizin belediyeyi kardeş belediyesi yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız burada, Soner Bey güzel hizmetler yapacak. Siyaset bir hizmet yarışıdır. Siyaset bir kavga alanı değildir. Siyaset kin gütme alanı değildir. Siyasette bir hizmet yarışı olur. Akçadağ neden kan kaybediyor? Neden insanlar huzurlu bir şekilde yaşamıyor? Neden işsizlik var oturup düşünmemiz lazım. Kavganın zamanı değil, hizmet etmenin zamanı” ifadelerini kullandı.
Hükümete ithalat eleştirisinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Memleket büyüyecek, kalkınacak, dünyada lider olacağız’ dediler. Eyvallah hepsine tamam ama şu soruyu kendilerine sorsunlar, 17 yılın sonunda ne oldu da bu ülkede hep beraber soğan kuyruğuna girdik? Şimdi canlı hayvan dışarıdan geliyor, et dışarıdan geliyor, nohut dışarıdan geliyor, fasulye dışarıdan geliyor. Her şey dışarıdan geliyor. Diyorlar ki üretici pahalıya satıyor. Şimdi patates getirecekler 200 bin ton, sıfır gümrük vergisi. Sıfır gümrük vergisi ile mazotu getir, ver çiftçiye bak bakalım ne oluyor. Geçmişte AK Partiye oy vermiş kardeşlerimi sevgi ile selamlıyorum. Hiç kimseye kinim yok, kızgınlığım yok çünkü ben Yunus Emre’nin kültüründen geliyorum. Biz kimseye kin beslemeyiz. Eğer bu ülkede bir çocuk yatağa aç giriyorsa o benim derdim olur. Biz kavgadan yana değiliz iyilikten ve beraberlikten yanayız. İstiyoruz ki çiftçi kazansın, sanayici kazansın, işsizlik olmasın fabrikalar açılsın. Bunları 17 yıldır yapamadılar. Şimdi bize bir nefes aldırın bakın oluyor mu olmuyor mu? Size hizmet etmiyorlar çiftçiye para vermiyorlar 3.5 milyon Suriyeliye 35 milyar dolar para harcadılar. Siz hastaneye gidersiniz para ödersiniz Suriyeli ödemez. Siz dükkan açarsınız vergi verirsiniz Suriyeli vermez. Artık buna da sizin dur demeniz lazım. Siz bu yanlışa dur diyeceksiniz” diye konuştu.
Miting sonrası vatandaşların çay teklifini geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu, çay ocağında vatandaşlarla bilikte çay içti. Vatandaşlar ise bu sırada Kılıçdaroğlu’na sorunlarını anlattılar.
CHP lideri daha sonra Adıyaman’a gitmek üzere yola çıktı.

Kılıçdaroğlu vatandaşların çay teklifini geri çevirmedi

Kılıçdaroğlu vatandaşların çay teklifini geri çevirmedi

Kılıçdaroğlu vatandaşların çay teklifini geri çevirmedi

Kılıçdaroğlu vatandaşların çay teklifini geri çevirmedi

Kılıçdaroğlu vatandaşların çay teklifini geri çevirmedi

Kılıçdaroğlu vatandaşların çay teklifini geri çevirmedi

Kılıçdaroğlu vatandaşların çay teklifini geri çevirmedi

Kılıçdaroğlu vatandaşların çay teklifini geri çevirmedi

Kılıçdaroğlu vatandaşların çay teklifini geri çevirmedi

Kılıçdaroğlu vatandaşların çay teklifini geri çevirmedi

Kılıçdaroğlu vatandaşların çay teklifini geri çevirmedi

Kılıçdaroğlu vatandaşların çay teklifini geri çevirmedi

Kılıçdaroğlu vatandaşların çay teklifini geri çevirmedi

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