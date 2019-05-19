HABER

Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 21:52 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Samsun'da vatandaşlarla iftarda bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Samsun'da vatandaşlarla iftar yaptı.

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen resmi tören ve etkinliklere katılmak üzere geldiği Samsun'da, programlarının ardından Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezi'nde düzenlenen halk iftarına katıldı.

Beraberinde bazı genel başkan yardımcıları ve parti yöneticilerinin yanı sıra CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile alana gelen Kılıçdaroğlu, burada orucunu açmak için bekleyen vatandaşları selamladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlarla dua eden Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, ezanın okunmasının ardından iftar yaptı.

İftar programı sırasında özellikle İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra alandan ayrıldı.

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Lüleburgaz'da 1919 kişi zeybek oynayarak Atatürk'ü andıLüleburgaz'da 1919 kişi zeybek oynayarak Atatürk'ü andı
Yalova'da binlerce kişi 19.19'da 250 bin kişi Atabarı oynadıYalova'da binlerce kişi 19.19'da 250 bin kişi Atabarı oynadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu halk iftarı Kemal Kılıçdaroğlu Samsun

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.