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Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündem'le toplanıyor! Açıklama yapılacak

17.11.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden, "Gündemdeki aciliyet üzerine saat 16.00'da Millet İttifakı ortağımız İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener ile görüşmeye gidiyorum." açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündem'le toplanıyor! Açıklama yapılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 16:00'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek. İYİ Parti Genel Merkezinde yapılacak görüşmenin ardından genel başkanlar, basın toplantısı düzenleyecek.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gündemdeki aciliyet üzerine saat 16.00'da Millet İttifakı ortağımız İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener ile görüşmeye gidiyorum. Görüşmemizin ardından ortak basın açıklaması yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı:

SİYASETTE HAREKETLİ GÜN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün öğle saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den sürpriz görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den sürpriz görüşme


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener
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