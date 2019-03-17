Kılıçdaroğlu ve Akşener Balıkesir'de

BALIKESİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bilim ve bilgi, İslamiyetin vazgeçilmezidir. Ne diyor sevgili Peygamberimiz; 'Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir.' Bir alimin ölümünü, bir kainatın ölümü gibi görüyor. 'İlim Çin'de bile olsa gidin öğrenin.' diyor. Hazreti Ali; 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.' diyor." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'de düzenledikleri ortak mitingin ardından, kentte sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, birlikte huzur içinde yaşamak istediklerini, seçimlerin de bir etik değer üzerinde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Toplumun yanlışlardan arındırılmış, doğru bilgilere ulaşması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Doğruyu bulmak, geleceğe yönelik sağlıklı bir çerçeve inşa etmek demektir. Devletler bunu planlamayla yaparlar. İş yerinde de bir planlama olur, esnaf da bir planlama yapar, ailenin de bir planı vardır. Devlet aklı dediğimiz bir kavram vardır. Bir toplumu, bir ulusu, bir ulusu geleceğe nasıl taşıyacağız? Planlama yaparak taşıyacağız. Önümüzdeki 30 yılda, 50 yılda ne olacağız diye planlama yapılır. Japonya'ya, Amerika'ya, Güne Kore'ye, Papua Yeni Gine'ye bakın, her ülkenin geleceğe yönelik planlaması vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kalkınma planı var mı? Yok. Çoğunuzun haberi bile yok. 2018'de son kalkınma planının süresi doldu, yıl 2019. 21. yüzyıldayız ve Türkiye'nin bir kalkınma planı yok. O nedenle yarın ne olacağını kimse bilmiyor, Erdoğan dahil olmak üzere. Nasıl bir planlama yapıldı, onu da kimse bilmiyor. Bu gerçeği kendi kitlelerinize aktarma gibi bir sorumluluğunuz var."