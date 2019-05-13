Kılıçdaroğlu ve Akşener bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ekonomide, iç politikada, dış politikada ciddi sorunlar olduğunu dile getirerek, bu sorunları karşılıklı görüşmenin, fikir alışverişi yapmanın bir siyaset geleneği olarak sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Sadece Türkiye’ye özgü değil, dünyada da önemli olaylar olduğunda siyaset insanlarının bir araya gelip çıkış yolu aramaları kadar doğal bir şey yoktur. Bu bağlamda Sayın Genel Başkanı ziyaret ettim. Türkiye’nin iç sorunlarını, dış sorunlarını, ekonomiyi, son zamanlarda yaşadığımız gazetecilere yönelik ve siyaset insanlarına yönelik şiddeti ve bu şiddetin artıp artmayacağı konusundaki endişelerimizi karşılıklı paylaştık. Bu vesileyle son olarak sopalarla saldırılan gazeteci arkadaşımız Demirağ da gündeme geldi. Acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’yi ve Türkiye’den dünyaya bakışı, dünyadan Türkiye’ye bakışı konuştuklarını söyleyen Akşener de, “Bizim İstanbul’da adayımız yoktu ve yine olmayacak. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu’nu bugün de elimizdeki tüm imkanları kullanarak destekleyeceğiz ve seçimi bu defa açık ara bir sonuçla kazanma yönüyle çalışma yapacağız. Cumhur İttifakı’nın büyük ve küçük ortağına da buradan seslenmek isterim. Arada bir, bir araya gelin de hatlar karışmasın. Basın üzerinden görüşüp hepimizi germeyin” şeklinde konuştu.

YSK’nın CHP ve İyi Parti’nin itirazlarına ret kararı vermesiyle ilgili soruya ise Kılıçdaroğlu, “Farklı bir karar zaten beklemiyorduk. YSK zaten kendisini reddeden bir kurum. Kendisini reddeden bir kurumdan farklı bir sonuç beklemiyorduk. İstanbul’da seçimi alacağız. 16 milyon İstanbullunun sağ duyusuna, vicdanına güveniyorum. Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra sadece CHP’nin değil, 16 milyon İstanbullunun Belediye Başkanıdır” şeklinde yanıt verdi.

Bahçeli’nin Öcalan’la ilgili açıklamalarına ise Akşener, “Sayın Bahçeli çok ilginç bir savrulma içinde. Yıllarca, ’bebek katili’ ve ’İmralı canisi’ dediği terörist başına birdenbire Öcalan demeye başladı. Bir sonraki adım sanıyorum ‘Sayın Öcalan’ olacak. Bu savrulmanın Türkiye’de yaşayan her seçmen açısından değerlendirileceğine inanıyorum” diye cevap verdi.

Oyların çalınma iddialarına cevap veren Kılıçdaroğlu, "Sevgili Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum. Oyların çalındığına ilişkin görüntüler var dediniz. O görüntüleri ben de merak ediyorum. Eğer bunu açıklarsan şapka çıkaracağım. Açıklamazsan seni Türk milletine emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

