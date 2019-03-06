Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ortak miting

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli'de ortak miting düzenliyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: "Denizli bizim tarihimizin en önemli kentlerinden birisidir, Denizli'nin kaderini değiştirmeye talibiz, göreceksiniz nasıl Denizli bölgenin en güçlü markası olacak. Denizli'de hangi sorunu çözdüler? Adayımız ben sorunları çözeceğim dedi, Üreten Denizli'den bahsetti. Denizli'nin bir üretme gücü var. Bu güç iyi kullanıldığı zaman Denizli'nin sorunlarını çözmek mümkündür. Bize destek verin, yetki, güç verin Türkiye'nin sorunlarını çözelim. Sorunları çözmek için, huzura, mutluluğa, üretime, birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Bunu sağlamaya söz veriyoruz size! Mazota, gübreye, ilaca, suya zam yaptılar… Çiftçi nasıl eski fiyattan nasıl satacak? Çiftçiye "sen zam yapmayacaksın" diyor, e çiftçi nasıl geçinecek? Hal esnafını terörist ilan ettiler, manavı, vatandaşı terörist ilan ettiler. EYT'lere "türedi" dediler. Kendi vatandaşına "türedi" diyen bir cumhurbaşkanı örnek gösterin bana.

Çiftçinin yasalardan kaynaklanan bir hakkı var. Milli gelirin en az yüzde 1'i oranında çiftçiye yardım edilir, 2018 rakamı 26 milyar lira. 14 milyar lira eksik verdiler. Çiftçi kardeşime soruyorum, oyunu kullanırken elini vicdanına koy. "Benim 14 milyarımı kime verdin?" diye sor. Suriyelilere para var, çiftçiye neden para yok. Domates, biber kuyruğu varlık kuyruğu oldu. En büyük varlık kuyruğumuz işsizlik kuyruğu oldu. 1000 kişilik işe 40 bin kişi başvuruyor. Bundan büyük varlık kuyruğu var mı? Sizinle alay eden kişiye sandıkta ders verin. O kuyruk varlık kuyruğu olsa gece sarayında yatamaz, sabah gelir kuyruğa girer. Çiftçiye, emekliye, EYT'lilere, işçiye, asgari ücretliye para yok… Ama şu rakamı unutmayın: Londra'daki bir avuç tefeciye 16 yılda ödedikleri faiz 149 milyar lira. Bunlara göre faiz haram değil. Sarayda oturur, kilosu 4 bin TL'lik çay yudumlarsın, vatandaşa gelince 'gül gibi geçineceksin' dersin. Kürkte vergiyi sıfırladılar, erkekler giderken eşinize mutlaka bir kürk götürün. Aklınız alır mı ya? Musluğu açarken 5 çeşit vergi, elektriği açarken 4 çeşit vergi ödüyorsun. Çocuğa mama alırken, dolmuşa binerken vergi ödüyorsun. Kürk alırken vergi yok. Niçin? Saray sosyetesinin kürke ihtiyacı var.