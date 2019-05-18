Kılıçdaroğlu ve Akşener Samsun'da halkla iftar yapacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yarın Samsun'da halk ile iftar yapacağını bildirdi.

Kaya, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, Samsun halkının 100 yıl önce Ata'sını nasıl karşıladıysa 100 yıl sonra da aynı heyecan ve coşkuyla 19 Mayıs'ı kutlayacağını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarken düşmanı nasıl yeneceğini ve Cumhuriyeti nasıl kuracağını kafasında tasarladığını belirten Kaya, "İngilizler, Mustafa Kemal İstanbul'dan Samsun'a çıktığında, 'Mustafa Kemal'den kurtuluyoruz' mutluluğu yaşıyordu. Bunun için İngilizlere verilen talimat vapurdan iner inmez tutuklanması talimatıydı ama öyle bir Mustafa Kemal vardı ki onu esir almak ve tutuklamak için gelen İngiliz komutanı 'taburum emir ve görüşlerinize açıktır komutanım' diye onun önünde saygıyla eğilmişti." ifadelerini kullandı.

Kaya, CHP mensuplarının Samsun'da bir araya geleceğine işaret ederek, şöyle devam etti: