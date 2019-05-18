HABER

Kılıçdaroğlu ve Akşener Samsun'da halkla iftar yapacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2019 20:51 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: - "Genel başkanımız Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İlkadım ve Atakum ilçe belediye başkanlıklarını ziyaret edecek. Atakum Kent Meydanı'nda ise Samsun halkı ile iftar yapacaklar" - "Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, merkez yönetim kurulu toplantısını Samsun'da gerçekleştireceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yarın Samsun'da halk ile iftar yapacağını bildirdi.

Kaya, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, Samsun halkının 100 yıl önce Ata'sını nasıl karşıladıysa 100 yıl sonra da aynı heyecan ve coşkuyla 19 Mayıs'ı kutlayacağını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarken düşmanı nasıl yeneceğini ve Cumhuriyeti nasıl kuracağını kafasında tasarladığını belirten Kaya, "İngilizler, Mustafa Kemal İstanbul'dan Samsun'a çıktığında, 'Mustafa Kemal'den kurtuluyoruz' mutluluğu yaşıyordu. Bunun için İngilizlere verilen talimat vapurdan iner inmez tutuklanması talimatıydı ama öyle bir Mustafa Kemal vardı ki onu esir almak ve tutuklamak için gelen İngiliz komutanı 'taburum emir ve görüşlerinize açıktır komutanım' diye onun önünde saygıyla eğilmişti." ifadelerini kullandı.

Kaya, CHP mensuplarının Samsun'da bir araya geleceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nın başkanlığında, merkez yürütme kurulu üyelerimiz, bölge milletvekillerimiz, il başkanlarımız, kadın kollarımız ve kadın kolları genel başkanımız, gençlik kolları genel başkanımız ve il gençlik kollarımız, çok sayıda partilimizin olacağı bir etkinlik olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ekrem İmamoğlu da genel başkanımızla kendi topraklarına yani Karadeniz topraklarına gelecek. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun da dedeleri 100 yıl önce Mustafa Kemal'i karşılamışlar ve Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmişlerdi. "

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın saat 14.00'te Samsun Valiliğinin düzenleyeceği devlet törenine katılacağını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Yarın saat 16.00'da genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, merkez yönetim kurulu toplantısını Samsun'da gerçekleştireceğiz. Saat 17.00'de 100 yılın bildirgesi, Türkiye kamuoyu ile paylaşılacak. Daha sonra genel başkanımız Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İlkadım ve Atakum ilçe belediye başkanlıklarını ziyaret edecek. Saat 19.50'de Atakum Kent Meydanı'nda ise Samsun halkı ile iftar yapacaklar. Daha sonra ramazan ayında iftardan sonra şenlikler yapılır, bir konserimiz olacak. Bu konserimizde ise 100 yıl önce yaşadığımız kurtuluşun coşkusunu yaşayacağız."

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kübalı mevkidaşı ile görüştüDışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kübalı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Kurum: 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğizBakan Kurum: 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Samsun

En Çok Okunan Haberler

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan sahurda taksicilere sürpriz

İmamoğlu'ndan sahurda taksicilere sürpriz

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'ciddi tehdit' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!

Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.