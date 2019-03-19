Kılıçdaroğlu ve Akşener'den Antalya'da ortak miting

Mehmet ÇINAR- Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimi öncesi kurdukları Mmillet İttifakı'nın ortak mitingi için Antalya'da partililerinin karşısına çıktı. Birlikte alandakileri selamlayan iki lider, ittifakın Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Muhittin Böcek'e destek istedi.

Kepez ilçesinde bulunan Turgut Özal Spor Salonu önündeki alanda düzenlenen, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı mitingde, Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki ortak adayı Muhittin Böcek ve 19 ilçe adayı ile iki partinin milletvekilleri de yer aldı. Miting öncesi alandakiler tarafından 'Andımız' hep bir ağızdan okundu. Kılıçdaroğlu ve Akşener, miting öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muhittin Böcek'in elini sahnede birlikte kaldırdı ve halkı selamladı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk konuşmayı Muhittin Böcek yaptı. CHP ve İYİ Parti'nin Antalya ortak mitinginde liderlerden ilk olarak sahneye Meral Akşener çıktı. Akşener, Antalyalıları "800 yıllık Türk yurdu Antalyalılar, Atatürk'ün bir sözü var. 'Toroslarda bir Yörük çadırı kalsa o Yörük çadırının bacası tütse bize hiç kimse bir şey yapamaz, biz ilelebet var oluruz'. Antalya'nın Yörük çadırlarının sahipleri" diyerek, selamladı.

AKŞENER: EMEKLİ MAAŞIMA HACİZ KOYDURURSUN OLUR BİTER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini mahkemeye verdiğini hatırlatan Meral Akşener, "Sayın Erdoğan çıktı, beni 250 milyon TL'lik yani 50 milyon dolarlık mahkemeye verdiğini söyledi. Şimdi arada bir diyorsunuz ya 'Sen konuş, biz öderiz'. Valla ne siz ödeyebilirsiniz ne de ben. Sayın Erdoğan, olsa dükkan senin ama yok. Emekli maaşıma haciz koydurursun olur, biter" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözlerini mitingde tekrarlayan Akşener, "Şimdi çok kızdı ya terörist işine, söyleyeyim mi? Var mısınız? Antalya'nın teröristleri nasılsınız, iyi misiniz? Evet; pazarcıya, domates yetiştiricisine, çiftçiye, 11 milyon oy aymış CHP seçmenine, 5 milyon İYİ Parti seçmenine 'terörist' dedi mi, demedi mi? Eyvallah, dedi. Meral Akşener ayna tutunca karşılığı 250 milyon TL, 50 milyon dolar. Şimdi size şunu açık açık söyleyeyim. Battı balık yan gidermiş. Sonuç itibarıyla 250 milyon değil, bir dahakine 500 milyon versin" diye konuştu.

'SÖYLEYECEĞİ SÖZ BİTTİ'

Yerel seçime gidildiğini vurgulayan İYİ Parti lideri Akşener, şunları söyledi:

"Aslında Muhittin Böcek, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş kardeşimin projelerini dinlemek durumundaydınız ama Muhittin Böcek'in rakibi Tayyip Erdoğan, ilçe belediye başkan adaylarının da rakibi Tayyip Erdoğan. Belediye başkan adaylarının projesi yok, konuşulamıyor. Peki Sayın Erdoğan niçin yerel seçimleri bir savaş alanına çevirmek istiyor? Çünkü söyleyeceği söz bitti. Çünkü birbirinizle kavga eder, dövüşürseniz, kutuplaşacaksınız sonuç itibarıyla yanan mutfak, kaynamayan tencere, işsiz gençler, EYT'liler, çiftçinin kullandığı 6- 6,5 liralık mazot, narenciyenin öldürülmesi, bunlar konuşulmayacak. Dolayısıyla söyleyeceği söz bitti. Ama bu aziz Türk milleti, Antalyalılar bu söyleme prim vermediler. Arkasını göremiyorum, hay maşallah, burayı şereflendirdiniz ve ilgili arkadaşın sinirlerini yeniden bozdunuz. Bakalım ne diyecek?"

'TURİSTLERİN 3 ÜLKEYE BAĞLI OLMASI DOĞRU MU?'

Konuşmasında 'üreten belediyecilik' vurgusu yapan Meral Akşener, "Bizim belediye başkan adaylarımız üreten belediyeciliği bu ülkede en iyi şekilde uygulayan arkadaşlar olacak. Turizmden memnun musunuz? Peki Antalya'ya gelen turistlerin 3 ülkeye bağlı olması doğru mu? Niye yapmıyorlar; çünkü vizyonları yok, bütün hedefleri cep doldurmak, beton. Otellere geliyor turistler, mecburen kalıyorlar, esnaf sinek avlıyor. 15 milyon dolarlık meyve suyu ithal eden bir Türkiye, niye? Antalya'da bu konuda fabrika yapılmadığı için. Bu fabrikayı devlet yapmıyorsa Sayın Böcek siz yapacaksınız. Çiftçinin üretmesinin önüne geçildi, EYT'lilere 'türedi' denildi. Ama siz şanslısınız; bize 'PKK'lı', 'terörist', size 'türedi'. Devletin, iktidarın görevi çiftçinin ürününü ucuza üretmesini sağlamaktır. Mazotu indireceksiniz. Siz indirmezsiniz biz indireceğiz. 6,5 lira mazot alan bir çiftçinin ucuz ürün üretmesi mümkün mü? Putin'le kavga ederse domates portakallar gelir; ama siz pazar payını genişletmezsiniz elbette 3 ülkenin insafına kalırsınız. Üreten belediyecilikle çiftçinin yüzü gülecek" diye konuştu.

'O KULAĞI ÇEKECEKSİNİZ'

Vatandaşın 17 yıl boyunca büyük imkan tanıdığını dile getiren Akşener, "Hani 24 Haziran'dan sonra her şey uçacaktı, aşacaktı, kaçacaktı. Ne oldu, hayatınızda ne değişti, daha iyiye mi, daha kötüye mi gittiniz? Daha kötüye gittiniz. Ve o kulağı çekeceksiniz. Kulağı çekeceksiniz ki gelip, sizin gözlerinizin içine baksın, tekrar 'Mili irade önemlidir' desin" dedi.

Millet İittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'la ilgili Akşener, "Bir cumhurbaşkanı, bir belediye başkan adayını 'seçimi alıyor' diye açık, apaçık şekilde tehdit edebilir mi? Milli iradeye ihanet etti. Bu kulağı çekeceksiniz. Düşünün 31'ini, akşamı Antalya'da Muhittin Böcek, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Balıkesir'de İsmail Ok, Denizli'de Bahtiyar Bey, Samsun'da Hayati Tekin. Ne olacak biliyor musunuz? 'Eyvah' diyecek, 'Eyvah ki eyvah ben milletimden koptum, işsiz gençlerimi unuttum. 4,5 yıl sonra buradan ben oy isteyeceğim. Onun için onları dinlemem, gözünün içine bakmam lazım diyecek'" diye konuştu.

'SEÇMEN VELİNİMET'

Esnaf için müşterinin olduğu gibi seçmenin de siyasi için velinimet olduğunu kaydeden Akşener, "'Ceketimi assam seçilir' anlayışından seçmenin, oy verenin velinimet olduğu bir Türkiye'yle karşı karşıya kalacağız. Ama 31'inde her şey devam ettiği takdirde ertesi gün zam yağmuruyla karşılaşacaksınız. İşsizler ordusuna yenileri katılacak. Resmi rakamlara göre 4 milyon 302 bin işsizimiz var, yüzde 24'ü genç. Tencere kaynatamayan kadınlar. Rahmetli Demirel'in sözünü hatırlatayım, 'Tencere bütün iktidarları sallar'. Tencere bu iktidarı sallamalıdır, o kulak çekilmelidir. Öyle çekilmelidir ki ben daha evvel diyordum ki kızartın hafif ama şimdi morartabilirsiniz. Öyle bir çekin ki bu kulak morarsın. Eğer kabus gibi bir Türkiye'ye uyanmak istemiyorsanız, umut ve huzur dolu bir Türkiye'ye uyanmak istiyorsan 31 Mart akşamı o kulağı çekeceksiniz" dedi.

'MHP VE AK PARTİ'NİN SEÇMENİNE, KARDEŞİMİZDİR, DEDİK'

Kendilerine 'PKK'lı' denildiğini kaydeden İYİ Parti Lideri Akşener, şunları söyledi:

"Söyleyecek çok söz var ama lafı uzatmak istemiyorum. Yalnız biz ne Sayın Kılıçdaroğlu ne ben Cumhur İttifakı içinde yer alan partilerin yani MHP ve AK Parti'nin seçmenine 'kardeşimizdir' demekten başka tek kelime söylemedik. 'Canımızdır, ciğerimizdir, kardeşimizdir' dedik. Onlar size 'illet', 'zillet' dedi; hepsini misliyle ikisine iade ediyorum. Ama Sayın Erdoğan son zamanlarda çok milliyetçi oldu. O bizi ha bire imtihana çektiğini sanıyor da ben size Sayın Erdoğan'ın milliyetçiliğini sizin huzurunuza getirmek istiyorum. Diyor ya ha bire 'tek bayrak' diyor. Amenna; soruyorum hangi bayrak? 'Tek millet' diyor, hangi millet? 'Tek devlet' diyor, hangi devlet? 'Tek vatan' diyor, hangi vatan? Şimdi duydu; ama daha önce de bir şey dedi. 'Bu ülkücüler Fatiha bilmez'. Sayın Paçacı Fatiha öğrendiniz mi? Sayın Bahşi? 'Şimdi Fatiha bilmez' denilen ülkücüler size 'ırkçı', 'kafatasçı', 'kandan beslenenler' diyenlerle beraber olacak mısınız? Sayın Erdoğan'ın bütün uğraşmalara rağmen ağzından 'Türk' sözünü duyamadık. Şöyle 15 gün bize hakaret edip, iftira atmak yerine her gittiği yerde bir sorun bakayım, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyebilecek mi?"