Kılıçdaroğlu ve Akşener’den Erdoğan’a Sert Eleştiriler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’yi sokaklara dökülmekle suçlamasına karşılık “Özel bir çatışma alanı yaratmak istiyorlar Erdoğan’ın hayal ettiği bu. Siz sokaklara çıkacaksınız şunu, bunu yapacaksınız. Biz sizi ezeceğiz. 15 Temmuz’u bunun için örnek veriyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP’yi izleyen basın mensuplarıyla yılın ilk toplantısında biraraya geldi ve gündemdeki başlıklara ilişkin soruları yanıtladı.

Gündemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz, dökülün, 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evvelallah alırsınız” sözleri vardı. Bu sözleri yorumlayan Kılıçdaroğlu, “Gülümseyerek karşıladım, tam tersine ‘Sokağa çıkmayacaksınız’ diyoruz. Erdoğan, hayal aleminde yaşadığı için vay efendim sokağa çıkılması talimatı vermişiz gibi davranıyor. Basın danışmanları yok mu, ne dediğimizi aktarmıyorlar mı? Beni dinlemesini beklemiyorum, beni dinlerse gerçeklerden rahatsız olacaktır. Ama biz tam tersine ‘Sakin sabırla seçim sandığını bekleyeceksiniz, sandık gelecek gideceksiniz oyunuzu kullanacaksınız, bir otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz, nokta’ (diyoruz). Ama beyefendi bizim sokağa çıkmamızı istiyor, çıkmayacağız. Zorlayacak çıkmayacağız, baskı kuracak çıkmayacağız, ama gereğini sandıkta yapacağız” diye konuştu. Erdoğan’ın 2016’daki darbe girişimini örnek vermesi konusunda ise Kılıçdaroğlu, “Özel bir çatışma alanı yaratmak istiyor. Erdoğan’ın hayal ettiği bu. Siz sokaklara çıkacaksınız şunu, bunu yapacaksınız. Biz sizi ezeceğiz. 15 Temmuz’u bunun için örnek veriyor” görüşünü aktardı.

“Erdoğan ekonomiyi de Türkiye’yi de yönetemiyor”

Yeni yılın başlangıcıyla birlikte elektrik, doğalgaz, akaryakıt, gıda ürünleri gibi pek çok kalemde zam açıklamaların karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü almıştık. Enflasyon üzerindeki köpüğü de alarak ülkemizi hak etmediği görüntüden kurtaracağız” değerlendirmesi yaptı.

Erdoğan’ın enflasyonun köpüğünü alma sözünü yorumlayan Kılıçdaroğlu ise, “Zamları geri mi alacaklar? Köpüğünü almak için zamları da alması lazım. Yapacağını hiç sanmıyorum. Politik bir söylem, kendi tabanını rahatlatmak için kullandığı bir cümle. Ekonominin ne kadar kötüye gittiğini Erdoğan da biliyor. Eximbank’a talimat verildi, talepleri beş gündür karşılayamaz durumda. Erdoğan ekonomiyi de Türkiye’yi de yönetemiyor, yönetme gücü, kapasitesi, bilgisi yok, birikimi yok. Onun için sık sık 84 milyonu bindirmiş freni patlamış bir kamyona, hep beraber yokuş aşağı gidiyoruz. Erdoğan’ın izlediği ekonomik politikanın tipik sonucu bu” diye konuştu.

Erdoğan’ın “faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur” teorisiyle Merkez Bankası’na faiz indirimi kararları uygulatmasına rağmen piyasada faiz artışları olduğunu ve her sektörde fiyat artışları kaydedildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “İflas eden bir teori, ekonomi tarihinde ilk kez bir kişi tarafından dillendirilen ve kısa süre denendikten sonra yanlışlığı ortaya çıkan bir teori. Herhangi bir bankaya gidin ticari kredi çekmek isteyin yüzde 17’den 25’e çıktı. Tüketici kredisi Eylül’den bugüne arttı. Devletin borçlanma kağıtları da arttı. Dini söylemlerle vaziyeti kurtarmak istiyor. Faiz arttı peki ‘nas’ ne oldu? Erdoğan şöyle düşünüyor ‘benim bir tabanım var ben ne desem bu taban bana inanır.’ Ama bu ülkenin insanları mutfağa girince gerçeklerle karşılaşıyor. Erdoğan’ın unuttuğu mutfak” diye ekledi.

Erken seçim ihtimalini yorumladı

Kılıçdaroğlu, muhalefet cephesince erken seçim talep edilmesiyle ilgili de “Erdoğan erken seçime gitmek zorunda. Ülke yönetilemez noktaya geldi” görüşünü ifade etti. Seçimlerde cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili ise Millet İttifakı’nın ortaklaşa karar vereceğini yineleyen Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı devletin sigortası olması lazım. Sigorta nedir evin bütün odalarının aydınlanmasını sağlayacak aygıttır. Sorunların, gerekirse, o makamda uzlaşmayla çözülmesi lazım” dedi ve araştırma şirketlerinin olası isimler yerine topluma nasıl bir cumhurbaşkanına ihtiyaç olduğunu sormaları gerektiğini söyledi.

“Dünyada efelenecek bir ortam yok”

Türkiye’nin dış politikada geldiği noktaya ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, “Dünyada şu anda efelenecek bir ortam yok. Dış politika tarihinde hiç bu kadar yalnızlaşmıştı. İç politikadaki bütün hatalar dış politikada da tekrarlandı. Şimdi yeni bir arayış içinde. ‘Katar, BAE, İsrail, Suriye ve Mısırla yeniden bağlantı kurabilir miyiz’ arayışı içinde. Ortadoğu’daki tarihin bize verdiği rolü kaybettik. Bu rolü şimdi başkaları üstlendi. Hatta Yunanistan üstlenmeye çalışıyor. Doğu Akdeniz’de çıkacak olan doğalgaz karbon yatakları ile ilgili anlaşmalar yapıldı. Türkiye ve KKTC tamamen devre dışı bırakıldı. Büyük bir başarısızlık var. Erdoğan bunu düzeltemez, itibarı yok. Katar’a her türlü imkanı verdi. Vermedikleri hiçbir şey kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti’nin izlediği dış politika ve iç politikalara sonrasında egemen güçlere gidip dilenci gibi yalvararak onları kabul etmesini kabul etmiyorum. Aç kal kardeşim ya, Türkiye’nin itibarı var” yorumunu yaptı.

Akşener: “Rekor zamlar iktidarın beceriksizliğinin vesikası”

Bu arada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, ekonomideki duruma ilişkin sert eleştirilerde bulunarak, “Bu iktidarın bu saatten sonra Türkiye’ye vereceği tek şey daha çok yoksulluk ve daha çok acıdır” dedi.

Akşener, bugün TBMM’deki parti grubu toplantısında, Kılıçdaroğlu gibi son zamlara ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verisinin gerçek tabloyu yansıtmadığını vurgulayan Akşener, “Sayın Erdoğan, biz üzerimize düşeni yaptık. Seni defalarca uyardık. ‘Damat kadar başınıza taş düşsün’ derken Nureddin Nebati’yi ekonominin üzerine meteor gibi düşürdün. Hazine’nin başına bakan diye getirdiğin Nebati kuyruklu yıldızı milletimiz çarpıldıkça gözlerindeki ışıltıdan bahsediyor. Ben de sana soruyorum. Vatandaş çarpıldıkça senin de gözlerin ışıl ışıl oluyor mu?” sorusunu yöneltti. Akşener, “Zammı gece yarısından sonra geçerli ilan ederek zamları enflasyondan kaçırıp, milyonlarca memur ve emeklimizin yeni yılı zammını da çarpmış oldu. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının dolandırıcıları bile kıskandıran yönetim anlayışı sağolsun yeni yıla rekor seviyede zamlarla girdik. Artık takke düştü kel göründü. Vicdansızca yapılan bu rekor zamlar iktidarın beceriksizliğinin bir vesikasıdır” diye konuştu.

Akşener, erken çağrısını yineleyerek, Erdoğan’a hitaben “Artık yeter, milletimize daha fazla çile çektirmeye hakkın yok. Sen istesen de istemesen de kızsan da bağırsan da millet iradesinden kaçış yok o sandık elbet bir gün gelecek. Sen milletimize tutmadığın sözlerin hesabını vereceksin” tepkisini gösterdi.

