Kılıçdaroğlu ve Akşener'den İzmit'te ortak miting

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimi öncesi kurdukları 'millet ittifakı'nın ortak mitingi için İzmit'te partililerinin karşısına çıktı. İki liderin birlikte alandakileri selamladığı mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, "Kavgadan uzak, barış içinde yaşamak istiyoruz. Öyle bir atmosfer yarattılar ki bu memleketin yarısı terörist, yarısı vatansever. Bayrağını seven, vatanını seven herkes vatanseverdir. Kavgadan, gerilimden medet umuyorlar" diye konuştu. Ekonomiyi ve işsizliği konuşmaya devam edeceklerini belirten Akşener ise "Bu yalan ve talan düzenini değiştirmek ve o kulağı çekmek sizin elinizde" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'millet ittifakı'nın 31 Mart yerel seçimi için ortak mitingi kapsamında, İzmit'te halka seslendi. Milli İrade Meydanı'ndaki mitingde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bugün nevruz ve bayramınız kutlu olsun. Hep birlikte bu ülkeye demokrasi baharını getirmek için gönül mücadelesi vereceğiz. Beraber vereceğiz; işsizler, çocuklarımız, esnaf rahat siftah yapabilsin, diye. Barışı ve huzuru, birlikteliği, huzur içinde yaşamak için demokrasi baharını getirmeye kararlıyız. O nedenle İYİ Parti'yle iş birliğimiz var. İşsizlik, yoksulluk, gerilim var. Biz memlekette huzur, her evde tencere kaynasın, her evde bereket huzur olsun, istiyoruz. Herkesin işi, aşı olsun istiyoruz. Kavgadan uzak, barış içinde yaşamak istiyoruz. Öyle bir atmosfer yarattılar ki bu memleketin yarısı terörist, yarısı vatansever. Bayrağını seven, vatanını seven herkes vatanseverdir. Sanki savaşa gidiyoruz. Kavgadan, gerilimden medet umuyorlar. Niye kavgadan medet umuyorlar? Sanki memleketin yarısı terörist. Neymiş? Hal esnafı terörist, pazarcı terörist. Onlara oy vermeyen herkes terörist. Bu anlayışı kınıyoruz, reddediyoruz" diye konuştu.